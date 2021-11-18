وزارة التربية : الفصل الثاني في المدارس وجاهياً

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة، أن التعليم الوجاهي مستمر في المدارس، وأن الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول ستعقد وجاهيا كما هو مقرر.



وأضاف المساعفة أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا بين الطلبة والكوادر التعليمي والتدريسية 5 بالاف، هذا يشير إلى أن الوضع الوبائي تحت السيطرة، مشدداً على أن التعليم سيكون في الفصل الدراسي الثاني وجاهيا في المدارس، وأن ما يتم الحديث عنه بتحول التعليم عن بعد إشاعة .

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