وزارة التربية : الوضع الوبائي في المدارس مازال تحت السيطرة

الوكيل الاخباري - أكد الناطق الاعلامي في وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد المساعفة ، ان الوضع الوبائي في المدارس مازال تحت السيطرة، فيما يؤمّل أن تساعد فترة الاختبارات النهائية التي ستبدأ غدا على تخفيف تواجد الطلبة واختلاطهم داخل المدارس والغرف الصفية.



وشدد المساعفة تصريحات صحفية على أن دوام طلبة الصفوف الثلاثة الأولى سيبقى مستمرا حتى نهاية يوم 23 كانون أول وهو نهاية الامتحانات، ليستفيد الطلبة من هذه الفترة بزيادة المهارات بعد غياب سنة ونصف عن الدوام الوجاهي.

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