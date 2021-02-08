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الإثنين، 08-02-2021 09:30 ص

وزارة التربية بعد شكوى قدمت للوكيل : استجابة فورية للشكوى وعقوبة رادعة للمخالفين

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - بعد نشر الوكيل الاخباري لشكوى تقدم بها مواطنون حول عدم استقبال بعض المدارس الخاصة للطلبة او رفض تسليم الكتب او الزي او حتى عدم قدوم الحافلة الى منزل الطالب بحجة عدم دفع الرسوم تم الرد الفوري من قبل وزارة التربية والتعليم .

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وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان للوكيل الاخباري ان اي ولي أمر طالب يتعرض لمشكلة فيما يتعلق بعودة الطلبة الى المدارس الخاصة يتواصل فورا على رقم الخط الساخن 062009944 . 

 

او على ارقام غرفة الطوارئ 0791881450 - 0791881434 - 0791881435 - 0791881436 - 0777713362 - 0795927905 - 0790097192 - 0797142880 - 0795561995 - 0795070577 .

 

واضاف القرعان انه يحق لوزير التربية والتعليم وفق القانون توجيه الانذار الى اي مدرسة مخالفة واذا استمرت بالمخالفة يحق لوزير التربية والتعليم سحب الترخيص منها .


 




 

 


 

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