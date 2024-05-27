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الإثنين، 27-05-2024 04:03 م

وزارة التربية تحتفل بعيد الاستقلال

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الوكيل الاخباري- مندوبا عن رئيس الوزراء، رعى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة اليوم الاثنين، احتفال الوزارة بعيد الاستقلال الثامن والسبعين في مدرسة السلط الثانوية للبنين، بحضور رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالله النسور.

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وقال الدكتور محافظة إننا اليوم نجتمع في أم المدارس الأردنية "مدرسة السلط الثانوية"، التي منحها الحسين الباني وسام الاستقلال من الدرجة الأولى سنة 1976"، مؤكدا دور المدرسة في تاريخ الأردن بشكل عام ومدينة السلط بشكل خاص، إذ كانت مكتبتها أول مكتبة مدرسية في الأردن وتأسست سنة 1925، وتشكلت فيها أول فرقة كشفية عام 1923 وفيها تأسست أول جمعية رفق بالحيوان سنة 1926.


وأشار إلى أن أول مجلة مدرسية صدرت في مدرسة السلط سنة 1938، وفيها أول مرصد جوي لقياس عناصر الطقس المختلفة وكان لها دور ثقافي بارز فغدت منذ تأسيسها مركزا يهتم بالخطابة وإلقاء المحاضرات في مختلف الموضوعات، وما زالت متربعة في قلوب وعقول ووجدان جميع الأردنيين صرحا علميا وثقافيا وتاريخيا يشهد على حضارة الأردن العظيم بقيادته وشعبه.


وأضاف أن اسم مدرسة السلط الثانوية اقترن بتأسيس الدولة الأردنية الحديثة، حيث واكبت الاستقلال وعهد البناء والعطاء، ولعبت دورا بارزا في الحياة العلمية والسياسية، وخرجت آلاف القياديين في مختلف المناصب السياسية والبرلمانية والقضائية والإعلامية والاقتصادية والفكرية.


وبين محافظة أن ذكرى الاستقلال تعد علامة فارقة في تاريخ الأردن، غدا فيها واحة للأمن والأمان وجلبت له التقدم في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية كافة يوم أصل التشبث بوحدتنا الوطنية لنقف صفا واحدا وسدا منيعا خلف قيادتنا الهاشمية في وجه العواصف والمحن، فعملت القيادة الحكيمة على إرساء قواعد الديمقراطية وسيادة القانون وبما يصون هيبة الدولة بمؤسساتها كافة وفق معايير عادلة تطبق على جميع المواطنين.


ولفت إلى أن الأردن حقق العديد من الإنجازات رغم تحديات وظروف سادت المنطقة، حتى أصبح في مصاف الدول التي يشهد لها بتطبيق السياسات التنموية المتميزة لرفع مستوى معيشة المواطن، وغدا أنموذجا من العمل الجاد في التعامل مع قضايا مصيرية واجهت وما تزال تواجه الأمة العربية فضلا عن العمل الدؤوب لتطوير مختلف النواحي السياسية والثقافية والاقتصادية والأمنية وبناء القوات المسلحة على أسس عصرية.

 




 

 


 

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