وزارة التربية تدعو دفعة جديدة للتعيين - أسماء

الوكيل الإخباري - دعت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، دفعة جديدة للتعيين.

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وقالت وزارة التربية إن التعيين سيكون من مختلف التخصصات حسب أسس اختيار و تعيين الموظفين المعتمدة، بالتَّنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

لواء #قصبة_عمان/محافظه العاصمه

ابتهاج زهير خالد خطاطبه

احلام محمد اسماعيل عوض

انوار محمد صالح قطام

منى نبيل علي بركات

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🟡 لواء #الجامعة/ محافظه العاصمة

اسراء محمد احمد جاسر

اماني سامي محمد ابو بكر

بتول وليد راشد ضمره

خالد معروف احمد عليوه

دعاء موسى مصطفى عياصره

دينا قاسم محمد عكور

راكان محمد احمد العساف

ريم غازى مصطفى عوده

سهاد منير محمد عوده

عبدالله ضيف الله احمد المومني

لبنى فياض عادل عبد الله

منى احمد محمد نوفل

ميرفت محمود احمد ذكر الله

نور غالب محمد عبد القادر

ياسمين محمود طاهر عبد

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🟡 لواء #وادي_السير /محافظه العاصمه

رنده محمد شحاده ابو صقري

فاطمه محمد شوقي فهمي الكايد

ورود فيصل موسى العطار

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🟡لواء #ناعور/محافظه العاصمه

اكثم بهاء الدين عبد الرحيم الزعبي

ايات رزق يوسف السواعير

ايمان محمد يوسف البرارى

براءه عطا الله سليمان الرعود

روان محمد مسلم سرور

زيد باسل اسعد سكر

سناء زياد عبد المجيد نصار

ناجي نزار صالح جمعه

هبه الله غازى توفيق الاطرش

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🟡لواء #القويسمه/محافظه العاصمه

احسان اسماعيل يوسف السوداني

تيماء عبد الناصر عبد الرحمن الخطيب

حنين عماد كامل ابو علفه

رؤى نادر محمد قدوره

رهف نمر محمود مصطفى

سهام نهار سلامه الطوالبه

محمد محمود محمد النبراوي

ميرفت صالح محمد الوراد

ميس ابراهيم عبد القادر الخواجا

هدى احمد حمد العودات

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🟡لواء #سحاب/محافظه العاصمه

انس رائد محمد المساعيد

جمانه موسى علي العوضي

زكريا جميل احمد ابو الشيخ

ساجده زيد عواد الجابر

يوسف ابراهيم محمد عليان

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🟡لواء #ماركا/محافظه العاصمه

اريج عيسى جميل صبره

دلال مصطفى محمود البشارات

شذى علي سلامه اسعد

لانا حسام عبد الرحيم دعمه

مهى صبحي محمد حمد الله

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🟡لواء #الموقر

خالد ماهر فاضل الذفيل

خليل عواد علي الشيحان

دينا زياد شاكر نايفه

سلطان احمد ناصر القصراوى

شادن عارف فارس الجبور

صفاء سليم خلف الشرعه

طراد محمد فلاح الوضحان

عبد الرحمن محمد سليم القضاه

عبد العزيز محمد زيد الخريشا

معاويه محمد نهار الجريان

هاشميه عبد الله امين الجبور

هدايه محمد سالم السرحان

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🟡#الجيزه

اسراء عبد الله احمد ابو شنار

اماني ابراهيم سعود الخنان

ايمان عواد ذيخان الشموط

ربى احمد سلامه الحماد

ربى عبد الحميد ابراهيم الوريكات

رشا عبد الكريم فياض الشموط

روزان خليفه عوض الخنان

ريم ابراهيم سعود الخنان

سمر مليح ارحيل الحبس

سميه محمد عبد الغني العجالين

صخر محمد صبحي الصبيح

عمر محمد سلامه الدهامشه

هند عقاب دغيم الحامد

هيا سليمان اديلم الصخري

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🟡#مادبا

العنود خلف نصر الهواوشه

العنود عبد الله سلامه ابو الغنم

اماني سلمان علي العجولين

دينا علي عوده ابواربيحه

رغده سلمان محمد الموازره

سماح فضيل عيد الطوالبه

سوسن سلمان سالم الوليدات

صيته صالح محمود القطيش

عاتكه سامي سالم الفقهاء

فاديه نواف عواد الشوابكه

منار حامد حمدان ابو زايد

ولاء صبحي احمد يعقوب

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🟡#الزرقاء_الاولى/لواء قصبه الزرقاء

افراح يوسف محمد داود

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🟡الزرقاء الثانيه/لواء قصبه الزرقاء

امل محمود حسين حسين

ربى علي محمود عتوم

ساجده حسني اسماعيل الشواهين

هديل خضر انيس الشريف

.

🟡الزرقاء الثانيه/لواء الهاشميه

ايمان عبد الكريم مفرج الزيود

فاطمه عبد الرحمن محمود النوايسه

.

🟡الزرقاء الثانيه/باديه وسطى

مالك سالم سليمان الاعور

هند محمد لافي خلف

.

🟡الرصيفه

اماني محمد نافع نافع

ايناس حلمي داود شوشارى

عرين هاني عبد الواحد قطناني

عيده عدنان محمد الرواشده

لوما عبد الهادى مسعود مصطفى

نوره احمد محمد رمضان

هبه عصام محمود خريشي

.

🟡السلط/لواء قصبه السلط

بسمه فهد محمود الزعبي

ربى احمد خالد دغبوسه

رشا حسن عبدالكريم حجاحجه

رشا فخرى حسن سنتريسي

سجود عبد الله اسماعيل غنايم

طارق زياد محمد شقير

طارق ياسر محمد ابو عواد

عائشه رضوان السليمان الخرابشه

عبدالكريم محمد عبدالكريم ابوطالب

عمر حسين عوض غزال

غدير خلف سليم الزعبي

مرام محمد عبد الله جرادات

ميس خلف علي الظاهر

وفاء محمد فلاح النعيمات

ياسمين شاكر يوسف الطواهيه

.

🟡الشونه الجنوبيه

ايمان سليمان علي ابو الشيخ

بلال اسماعيل سلامه العمارين

بيان احمد سليمان عبد الله

سماح هايل حسين العجورى

سناء اسماعيل احمد نمر

مجدولين علي محمد الرشايده

.

🟡ديرعلا

آلاء احمد محمد الصباح

الاء رضوان خالد الظهيرات

شفاء تركي محمد اللطايفه

عائشه محمد محمود الراجبي

غوادي علي محمد مصلح

نور محسن عبد الرحيم النعيمات

.

🟡عين الباشا

الهام احمد حسن الجبارات

جوهره عوض مسلم عبد الوهاب

روان سعيد عرسان حمدان

روان محمد خليل الشريف

عائده خليل موسى صالحيه

.

🟡لواء قصبه اربد/محافظه اربد

اسماء سليم سلمى برهم

نهايه محمود ابراهيم الدلقموني

.

🟡لواء بني عبيد/محافظه اربد

احمد يوسف رضوان حران

بيان فرحان عوض النجار

تماضر خلف صالح الصمادي

ربا صالح محمد سعديه

رولا نمر جروح ابو دوله

سحر حسن محمود الناصر

علا غانم ذياب خميس

ناديه ظاهر محمد عمايره

.

🟡لواء المزار الشمالي/محافظه اربد

افتكار سعد احمد عماوي

اماني صالح فاضل جراح

خديجه علي عبد القادر الفقها

دينا احمد محمد وحشه

ريم عيسى علي بني عواد

فاتن محمد علي اللطايفه

ناديه فالح عبد القادر بني ملحم

.

🟡لواءي الطيبه والوسطيه/محافظه اربد/الوسطيه

انوار عبدالله محمد الشرمان

.

🟡لواء الكوره

علا عزالدين محمد دواغره

.

🟡بني كنانه

احمد اسماعيل صالح نعامنه

محمد عماد حسين الياسين

مرام زاهي محمود عبيدات

معتز احمد طه الصفدي

.

🟡لواء الاغوار الشماليه

اسراء بسام احمد منصور

.

🟡جرش

ابراهيم اسماعيل محمود ابو حسين

ايات موسى محمد ربايعه

باسمه عبد المولى علي العبد الله

خديجه خليل عيسى زيغان

ريم عبدالكريم علي عتوم

قصي عوض احمد الخوالده

محمود عقيل عايد الزعبي

منار خالد سليمان بني يوسف

منير سلامه عبد المحسن الزبون

مها محمود حسن المحمد

نضال محمد ابراهيم العمر

.

🟡عجلون/لواء قصبه عجلون

اسماء احمد قاسم بني عطا

حنان عبد الله حسن المومني

فاطمه محمود ابراهيم الصمادى

.

🟡عجلون/لواء كفرنجه

اسلام ابراهيم محمد القضاه

سحر محمود احمد فريحات

ماجده حسين مصطفى الفريحات

وجدان محمد سعيد الصمادى

.

🟡المفرق

اسلام ابراهيم محمد الخزاعله

ايمان هاني فضي الحراحشه

شاميه احمد امعيش الحراحشه

.

🟡الباديه الشماليه الشرقيه

بنان محمد سلمان السرديه

رافت نصر محمد المساعيد

روان محارب ماني السرحان

صخر عايش خلاوي الشرفات

محمد حمد سعود العيسى

مشاحي جمعان عوجان المساعيد

.

🟡الباديه الشماليه الشرقيه/الرويشد

اريج محمد عايد المدارمه

امل عصلان شريتح الغياث

عقاب حسن علي الغياث

.

🟡لواء الباديه الشماليه الغربيه

احمد سليم احمد العمرى

اسماء محمد صالح الهجل

ماهر باسم محمد الزبيدي

محمد سليمان مفلح الخزام

.

🟡منطقه الكرك/لواء القطرانه

بشار فيصل عبد الكريم القراله

روان سليمان محمد المسامره بني عطيه

معتصم بالله موسى سالم المحاسنه

.

🟡القصر/لواء القصر

امال محمود حمد المحاسنه

رانيا احمد محمد القيسي

رقيه محمد عبد الله الجرادات

علا عبد الهادي عيسى القضاه

فايزه سلمان سليمان العديني

هند احمد زيدان ابو سمهدانه

.

🟡القصر/لواء فقوع

روان نايف ضامن الرشيدات

سهام خليل فضل المعاقبه

فاديه سليمان علي اللصاصمه

.

🟡لواء المزار الجنوبي

ريف عبد المهدى عبد الله الطراونه

.

🟡لواء المزار الجنوبي/باديه جنوبيه

احترام امشيش مفلح الحجايا

.

🟡الاغوار الجنوبيه

آيات اخليفه عيد العشيبات

جعفر محمد خلف الصرايره

جميله سلامه مرضي السراحين

ساجده محمد عثمان الطهاروه

عاصم خليل سلامه الصوالحه

عبد الرحمن بن عوف ابراهيم عقل الطراونه

لانا شاكر حسن الرواشده

ماريمان عبد الجليل محمد الدغيمات

محمد خالد عبد الله الدغيمات

محمد فيصل سليمان الهويمل

.

🟡الاغوار الجنوبيه/لواء باديه الاغوار الجنوبيه

عبد الهادي حمود سليمان البطونيه

مجدولين حسين خليل السعيدين

.

🟡الطفيله/لواء قصبه الطفيله

رابعه محمود زعل القطامين

.

🟡بصيرا

رشدي موسى عبداللطيف عيال سلمان

روان محمد احمد المسيعدين

شاديه عبد الرحمن سليمان الخوالده

نوال بسام غانم الرفوع

.

🟡معان

اسيل محمد ياسين صلاح

دانيه حسين عباس الرفايعه

ربى فراس نعيم الشمري

هبه زهير عبد الله السودي

.

🟡الباديه الجنوبيه/قصبه معان

اسيل النشمي سالم التوايهه

الاء سالم ابراهيم الشقيرات

ايات صالح صياح النعيمات

ديما حسن خلف ابو نوير

نايف محمد فارس القضاه

.

🟡منطقه الباديه الجنوبيه/لواء الحسينيه

نجاح محمد ذياب العمامره

وئام ابراهيم عبد الله الحوراني

.

🟡البترا/لواء البترا

ابرار جهاد موسى النوافله

اريج خليل محمد منصور

اسلام سليمان صالح الفضول

ثائر محمد عوده الحسنات

.

🟡البترا/لواء باديه البترا

بشاير صباح دخيل الله العونات

عائشه سلامه عوده السعيديين

.

🟡الشوبك/لواء الشوبك

ربى سليمان سالم الغنميين

.

🟡الشوبك/لواء باديه الشوبك

حليمه سالم خلف العمارين

.

🟡لواء قصبه العقبه/محافظه العقبه

اريج جبر طالب الهزايمه

راويه عفو طالب علي احمد

رند مصطفى طلال الشلول

زيد ايمن محمد الشواهين العمرو

.

🟡لواء القويره/محافظه العقبه

ايه محمد جلال العويضات

دينا عمر سعيد الخضرى

ساجده حسين سعد البدول

طارق عصام يوسف حماد

عبد الكريم علي موسى ابو ديه

منال زيدان صباح الزلابيه

هاجر علي سالم الزوايده

.

🟡لواء باديه العقبه/قصبه العقبه

شهد عليان حميد ابو روثه

فرح عطيه سليمان المناجعه

هديل محمد خالد الطراونه

