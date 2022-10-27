وزارة التربية تدعو معلمين لاستكمال التدريب- أسماء

الوكيل الإخباري- دعت وزارة التربية والتعليم ،الواردة أسماؤهم أدناه، بضرورة استكمال التدريب لغايات الترفيع الوجوبي والجوازي



وقالت الوزارة في منشور لها على الصفحة الرسمية عبر منصة "فيسبوك" إن أقصى موعد للمراجعة يوم الاثنين القادم (31) تشرين أوَّل الجاري.

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الدورات الإجبارية

ابتهال هاني احمد ملحم

ابراهيم احمد فياض العبادي

ابراهيم جاسر محمد يامين

ابراهيم سلام محمد ابوطحيمر

ابراهيم عبدالكريم ابراهيم المغير

ابراهيم محمد ابراهيم الغنيمات

ابراهيم محمد صالح ابوداود

احلام سالم سليمان العراقده

احمد حابس احمد محمد

احمد سالم عبدالله الجرابعه

احمد سليمان احمد المصري

احمد صلاح احمد ابوصوى

احمد طالب غنايم عوده

احمد عبدالله بخيت المرايات

احمد عبدالمحسن داود القواسمي

احمد غازي احمد حسين

احمد قاسم محمد الفواعره

احمد محمد علي خريسات

احمد مريحيل موسى الشطناوي

احمد منير احمد طعمه

اخلاص عبد المجيد سليمان العوران

اروى شاهر عيد عوجان

اسامه عادل محمود عبد النبي

اسامه ماجد دميثان الحجوج

اسامه ناجى عوده القعايده

اسراء سليمان عبيد المعاقبه

اسلام جهاد عبدالفتاح الجنازره

اسلام محمد سالم القطامين

اسماء توفيق محمد اسماعيل

اسماء دخل الله مسلم الشواوره

اشرف طلال موسى القيسي

اشرف ياسر سليمان الرياحنه

الاء نظمي خليل احمد

امال الحميدى ارشيد الزبن

امال ناصر قويدر الاحمد

اماني توفيق حامد الربايعه

امجد جلال عبدالكريم بقور

امجد جهاد عبدالحافظ التميمي

امجد سطام محمد الحمران

امل حسين سليمان البدور

امل محمود عبدالرحمن الفليح

امنه محمود رجا شمري

امينه عبدالله ابراهيم الهويمل

انس محمود احمد فرحات

ايات عوض حسان الشخاتره

ايمان رضوان احمد مطلق

ايمان عارف علي العمامره

ايمان عليان هطبول الشرفات

ايمان عماد صبري البيطار

ايمن احمد ابراهيم ابولبده

ايناس عدنان سلمان عجاوى

ايناس محمد مطيع صبري حسن

باسم محمد عبدالله الجوده

براءه عبدالهادى مفلح الجمل

بشاير نافع محمد بني صخر

بلال عبدالله دلوم العنزي

بلال يوسف احمد احمد

بولس سالم موسى البواب

تركي علي سليمان الكوامله

تغريد صالح محمد ابوصبيح

تمام فلاح سالم المعايعه

ثائره عبدالنبي محمد دويكات

جبر ابراهيم علي ابوطبنجه

جعفر عبدالله ابراهيم حسن

جمانه عبدالرزاق سليمان الديات

جهاد سليمان عبدالله رمضان

جوني يحيى حنا حداد

جيهان هاشم محمد العمرى

حاتم تيسير ارشيد القاسم

حسام احمد حسين الزغول

حسام محمد اسعد ابودرق

حسام ناصر جميل العبد

حسن محمود محمد خضراوي

حسني ابراهيم خليل مشرقي

حسين محمد حسين ابوزاكيه

حكمات بركات ممدوح العودات

حكمت سالم سلامه العقيل

حماد سليم حماد المرافي

حمزه علي عبدالفتاح الاخرس

حنان ضبعان سمير ادهيثم

حنان فيصل سليمان الهويمل

حياه محمد احمد عرعراوي

خالد سليمان محمد يوسف

خالد علي ضاحي النافع

خالد غازي سليمان الحجايا

خالد محمد سالم الوديان

ختام فرج الله عبدالله العمرات

خديجه احمد ناصر خاطر

خلود احمد سليمان الحنيطي

خوله حلمي احمد مطر

دعاء علاءالدين حيدر حلاوه

رائد علي سويلم ابو بدر

رائد علي عويصي امهلهل

رائد علي موسى العمرات

رائد عيسى محمود القزعه

رائده عبدالرحمن داود سليمان

رابعه بهجت فرحان وديان

رامز بسام عبدالله البطران

رحمه عوده عبدالله بني صخر

رشا عبدالرحيم فارس الجوهري

رقيه ياسين محمود غنام

رنا حسان زهدي شحاده

رنا مصطفى حسن خليل

رولا خالد محمد ابوسالم

رولى خليل لافي الدقس

رويده عارف بخيت البنيان

رياض يوسف جريد الخوالده

ريم عبدالعزيز سالم الزوايده

ريم محمد زكي مصطفى القاطوع

ريما ضيف الله حمدان الصانع

ريما مصطفى شحاده العالول

ريما ناجي لافي الخطيب

زهر خليف فلاح الخوالده

زهور جهاد مصطفى بني نصر

زيد خالد يونس هديب

زين ذيب زيت السرحان

ساره صالح عيسى يوسف

سالم حمود سالم العثامين

سحر عبدالله حمد الحراسيس

سعيد لطفي اسماعيل عبيدالله

سفيان داود حسين عليان

سلامه سليمان جعفر القضاه

سلامه ضيف الله سلمان الشرفات

سليمان بركات محمد الحمايده

سليمان سلامه سعيد الرجيلات

سماح ابراهيم داود طه

سميحه خليل سليمان الخنازره

سندس روحي فارس نمر

سهاد عباس محمد صالح عباس

سهى حسين زكي عبدالله

سوزان محمد عبدالهادي بنات

سوزان محمود راشد الزيود

سيرين حسين داود يوسف

شذا محمود ذياب المجالي

شذى سعدي زغلول ابوغليون

شروق امحمد حماد الزبون السلايطه

شفا علي محمد العمامره

صالح نصار سلمان ابوراضي

صفاء اسماعيل عيسى حماد

طارق حرب محمد شاهين

طارق زياد فندى الغرايبه

طريفه سليم عويد الغياث

ظاهر عيد عطيوي الطعامسه

عائد يانس محمد يانس

عائشه يوسف عوده العطاونه

عامر رضوان عزالدين العاشق

عامر علي مسعود الحماد

عامر عمر عبدالقادر الاطرش

عامر فريد محمد بني سلمان

عاهد سعود حنيان السعادي

عبدالرحمن خالد عبدالرحمن الفيومي

عبدالرزاق محمدفتح الله عايش سيف

عبدالعزيز عمر كامل خضيرات

عبدالكريم سلامه العلي الشرمان

عبدالله ابراهيم نمر صعلوك

عبدالله احمد صالح الزعبي

عبدالله احمد عبدالله الضوات

عبدالله رداد صدق الله المعاني

عبدالله محمد عبدالعزيز القدومي

عبدالله نذير محمد القواس

عبدالمعطي مقبول هزيم العثمان

عبيدالله احمد محمد الخوالده

عبير ربحي فلاح عبداللطيف

عبير سليمان صالح الذيابات

عبير عفيف حسن الحسن

عذارى محمد الادهم الرويعي

عضيب محمد خالد عضيبات

عفاف حسن امين الفاعوري

علاء رافع معيش الغواطنه

علاء سعيد محمد العامرى

علاء قاسم محمد سماره

علي عوض عوده المساعيد

عماد جمعه علي عبدالمجيد السلوادي

عماد خالد اسعد شكور

عماد سميح عبدالكريم خميس

عماد لطفي حسن الشاعر

عمار بسام حسين ابوشاور

عمار عطاالله صالح البنوي

عمار نبيل خليل العمري

عمار ياسر محمود الشتيات

عمر احمد ابراهيم الحسن

عمر جميل عبدالمعطي الكفاوين

عمر عقاب سليمان عبده

عمر مفلح احمد جرادات

عوض محمد نايل غرايبه

غالب عبدالله عقله الزبون

غدير داود يوسف المصرى

غسان رفعت حسين ابوعون

غيث محمد ابراهيم الملكاوي

فؤاد ابراهيم طخشون الزعبي

فاتنه نمر محمد خليل

فاخره حسين موسى الخطيب

فادي جمال فليح الدقاق

فادي عبدالله محمد ابوعمر

فادي محمد عبداللطيف العبيسات

فاطمه داود ذيب ابوشميس

فاطمه سعد محمد المومني

فاطمه سليمان جديع العونه

فاطمه عمر حسن السيد

فاطمه عوده محمد صباح

فاطمه محمد علي الشيوخ

فاطمه هاني علي الزعبي

فايزه اسليم صلاح القراله

فداء متعب عبدربه العكايله

فدوى محمد عبدالمحسن الخلايله

قاسم عبدالله تركي عبيد

كفاح محمد حسن عواوده

كوثر محمد عبدالله الحراحشه

لافي عبدالله لافي عثامنه

لينا عواد سالم قوقزي

لينا نواف عبدالحميد محمود

لينا وليد محمود الزبن

مؤمن صالح محمد الغريز

مؤيد محمد عارف الحايك

ماجد اسماعيل خلف الخطيب

ماجد حسين علي بكار

ماجده عبدالكريم سعد ابوالغنم

ماجدولين عبدالهادي محمود الشواوره

مازن فخري صدقي النمر

مالك احمد عوده الحجايا

متعب عيد ملوح المساعيد

مجدي عبدالنبي عليان الضلاعين

محمد ابراهيم عبدالله الرحاحله

محمد احمد حسن شحاده

محمد احمد عوده الله الزواهره

محمد احمد مفلح السلمان

محمد امين محمد حمبوز

محمد جبر سالم العرجان

محمد جمال علي الحوراني

محمد خلف محمد الحمد

محمد راشد عوده خرابشه

محمد سلامه حسين الطرشان

محمد سهيل علي الضمور

محمد صلاح موسى حماد

محمد طلعت اسماعيل اسماعيل

محمد عبد سلام الختاتنه

محمد عبدالقادر طالب المسيعدين

محمد عبدالله ابراهيم العقيل

محمد عليان محمد جوارنه

محمد عمر حسن ابوحماد

محمد فارس احمد ياسين

محمد فواز بديع سعيد الفقهاء

محمد كامل حمود العضايله

محمد محمود عبدالله القطني

محمد ممدوح عيسى عويدات

محمد ناصر عوده الشرفات

محمد نصري يوسف عتمه

محمد يعقوب عبدالعزيز ابو الخير

محمد يوسف ذيب جرادات

محمد يوسف علي علي

محمد يوسف محمد الفقير

محمود سلطان محمود الوردات

محمود عبدالحميد سليمان القواسمه

محمود مبارك عبدالكريم المشاقبه

محمود نمر علي جوهر

مروان عيسى علي الرفاعي

مريم محمد عطاالله الزواهره

مصطفى حافظ مصطفى عواد

معاويه سامي محمد الاغوات

معن خلف موسى الشحادات

منال خالد يوسف بني جابر

منال سالم عواد المحمديين

منال عبدالرحيم عبدالرحمن فياض

منال محمد عبدالرحمن ابدير

مها صلاح حسين عيد

مهند ماجد محمد الناطور

مي يوسف منصور ابو حميد

ميس برجس ابراهيم مياس

نادر محمود موسى شويات

ناديا عطا عايد الجعارات

ناصرالدين محمد يوسف رجب ناصرالدين

ناهد احمد طاهر غنام

نايفه سلمان حسن دعاس

نايفه علي عقيل السبوع

نايفه علي محمد علاونه

نسرين سعود حسن خلف

نسمات اسعاف عبدالله النسور

نشأت عبدالعزيز عقله بني عيسى

نمر اعبد سليم الضمور

نهاد محمد حسن درويش

نهى سليمان موسى عبدالغني

نوال محمد فياض العياش

نور حمزه محمد عوده

نور صالح جميل الكسراوى

نور عباس محمد الرواد

نور عبدالحليم علي الغويريين

نور نواش حمد مهاوش

هبه كامل يوسف الانصارى

هبى عبدالرحمن عارف النجادا

هدى عبدالقادر محمود سويد

هديل اسماعيل جبرين حجي

هناء عبدالرحمن عواد الحموز

هناء موسى عبد السالم

هند محمد ياسر ابراهيم ناصر الدين

هنيه شافي فلاح المشاعله

هيا عوض عيد السميران

هيام عبدالله محمود شلختي

هيثم احمد يوسف السباتين

هيثم محمد علي درادكه

وئام علي محمد بني احمد

وفاء حسن عبد الحفيظ ابو سلوم

وفاء ياسر حامد الشواوره

ولاء سامي محمد الجماعين

وليد سميح احمد تشطه

يامن علي صالح العبويني

يسرى عبدالله خليل الرفاعي

يوسف "محمد رسلان" عبدالله مقدادي

يوسف عبدالفتاح يوسف المناصير

يوسف محمد احمد قطناني

يوسف محمد يوسف ابوالريش



الدورات الاختيارية



آفاق اكرم سليمان حداد

ابتسام خلف فنخور المساعيد

ابراهيم سلام محمد ابوطحيمر

ابراهيم عبدالله عبدالقادر الكاتب

ابراهيم محمد عبدالحميد النجيديين

احمد بركات فلاح العجالين

احمد جمال هاشم اخميس

احمد جمعه عيسى علي

احمد خليفه علوى العقيدات

احمد ركاد عطا الله الشرفات

احمد صلاح احمد ابوصوى

احمد عايد محمود الشحاتيت

احمد علي خلف العدوان

احمد غسان احمد ابراهيم

احمد غسان احمد الصوافطه

احمد محمد حسن الخطيب

احمد محمد علي خريسات

احمد محمد فتحي محمد الهرباوي

احمد محمود عبدالحليم الرفاعيه

اخلاص محمد عمر عواد

اخلاص نزال حسن الصلاحات

ارام عبداللطيف محمود الغول

اروى عبدالهادي يوسف السعد

اسامه محمد علي المومني

اسلام احمد يوسف ابوبكر

اسماء عبدالفتاح محمود ابو عرابي

اسماء عطاالله سليمان العيسى

اسماء محمد عثمان السلاق

اسماعيل مروح محمود البلاونه

اعتدال فاروق محمد ابونجم

الفت الياس خالد المعايطه

اماني احمد ابراهيم امين

امجاد نايف باجس القاسم

امجد جهاد عبدالحافظ التميمي

امل حسين سليمان عشيش

اميره عطا حزيمي الشرفات

اميسر علي ابراهيم السمير

امين قاسم سليم بني مجاهد

انس حمد رزق الحوامده

انس عبدالله مصطفى ابويحيى

ايات احمد امين اللوزي

اياد اكرم لطفي ابومرشد

ايمان عزات حكمت بشاتوه

ايمان عزت سعيد عواد

ايمان عليان هطبول الشرفات

ايمن فخرالدين ابراهيم شراره

ايمن محمد حسن علي

ايناس عدنان سلمان عجاوى

ايناس محمد مطيع صبري حسن

ايه فايز سعود المشاقبه

بسام طه صالح احمد

بكر سالم حماده النوايشه

بلال خليل محمد عابد

بلال مشهور صالح بني عايش

جبر ابراهيم علي ابوطبنجه

جمال وائل ربحي التاجي

جيهان عمر احمد ذوابه

حمزه طه موسى جوده

حمزه علي عبدالفتاح الاخرس

حمزه وحيد مصطفى حماد

حنان احمد سعيد الهواوشه

حنان جودت محمد عتوم

حنان نواف محمد البقور

خالد احمد اسماعيل العواوده

خالد عبدالاله عبدالله المطارنه

خالده صالح امين السوالقه

خلدون محمد حسن عشا

خلود احمد سليمان الحنيطي

رائده شاكر عبدالعزيز شحاده

رائده قبلان درويش المسيعدين

رامي علي عبدالكريم ابوصعيليك

رامي فلاح عياده القراله

رانيا محمد عليان ابوالفلايح

رايه نايف علي عبيدات

رشا عبدالرحيم فارس الجوهري

رقيه فهد عبدالله السرحان

روان عطا خليل ابو نصير

روان عوني محمد الخطيب

ريم محمود محمد العيسه

زكريا جاسم محمد الرحايمه

زيد عبدالله سعود الحجاحجه

زين ذيب زيت السرحان

زينب سالم محمد البدول

زينب علي احمد العفيف

زينب فريح ارفيع النواصره

سامي ابراهيم طاهر يوسف

سحر عبدالله حمد الحراسيس

سعيده مصلح محمد الاحيوات

سلوى ابراهيم زايد الشرع

سليمان عطيه موسى العقاربه

سماح محمود حسن عواد

سمير عبدالله عبدالفتاح العقاد

سناء سيف الدين محمود حمدان

سناء شفيق محمد الناطور

سيف الدين خالد محمد ابوناموس

شكري جميل احمد القراله

شيمه ساري محمد ابوتايه

صفاء عبدالمعطي خلوي خضير

صفاء محمود احمد الحلبيه

صفاء نواف عبدالكريم المناعسه

صهيب حماد علي عيال عواد

ضرار شاهر سامي جابر

طارق احمد عادل عليان

طالب عبدالكريم طالب الهزايمه

طريفه سليم عويد الغياث

عائشه بدوي عبدالله ابوساكوت

عائشه سلامه عوده ابوجعيبه

عامر عمر عبدالقادر الاطرش

عامر فريد محمد بني سلمان

عبدالباسط محمد خليل نمر السيوري

عبدالسلام علي صالح العاصم

عبدالله احمد صالح الزعبي

عبدالله احمد عبود العموش

عبدالله اسماعيل عبدالله ابوحشيش

عبدالله جميل سليمان الحسبان

عبدالله خالد عبدالله الكساسبه

عبدالله مفلح فلاح المشاقبه

عبدالله يوسف علي ابوزعيزع

عبدالهادي حسين عبدالهادي عادي

عبير احمد حسين عطا

عبير سليمان صالح الذيابات

عبير محمد هارون عليان

عدي ايمن ياسر ابوصهيون

عفاف نايف مجحم الماضي

علا حسين راضي عبيد

علا عايد محمد الغراغير

علاء رافع معيش الغواطنه

علاء شاهر محمود المرقطن

على حسين احمد الضمان

علي محمد يوسف الاخرس

علياء سليمان احمد الحمد

عماد عبدالله عثمان المطارنه

عمار احمد محمد غزلان

عمر احمد فريد الشوبكي

عمر احمد محمد عوده

عمر جميل عبدالمعطي الكفاوين

عمر محمود سعيد مكحول

عمر يوسف شتيوي الفقير

غالب جميل علي البلاونه

غدير داود يوسف المصرى

فاديه ابركات عواد العموش

فاطمه داود ذيب ابوشميس

فاطمه فايز عبدالله يوسف

فاطمه محمود عارف عصفور

فايزه احمد علي الحسنات

فايزه اسليم صلاح القراله

فتحي سلامه حمد العجالين

فتحي سلمان سالم ابوقديري

فراس ابراهيم احمد ابوعواد

فراس كمال حسين الشوابكه

فضه عبدالله احمد الجرايره

قاسم حمد عبود العموش

لافي عبدالله لافي عثامنه

لطيفه ابراهيم محمود عبدالله

لينا وليد علي احمد

ماجد اسماعيل خلف الخطيب

محمد ابراهيم عبدالعزيز الصالحي

محمد ابراهيم فريد شحاده

محمد احمد صالح الرواشده

محمد احمد ناصر العودات

محمد جهاد عبدالله السليم

محمد حسن سليمان الصمادي

محمد حماد محمود ابوعكاز

محمد سالم يوسف قضاه

محمد سيف الدين حموده العلان

محمد شفيق عبدالفتاح سعد

محمد صالح محمد السيوف

محمد صالح موسى قطاوى

محمد صلاح موسى حماد

محمد عبدالقادر طالب المسيعدين

محمد عبود يوسف المومني

محمد علي عبدالحميد خشان

محمد علي عبدالله الوردات

محمد عمر خليل حسن

محمد عمر عمرو ابوشقره

محمد غالب عايد الحجاج

محمد فريد خليل الفيومي

محمد كامل حمد بني ياسين

محمد لافي علي ابوغنيم

محمد ماجد جميل علي

محمد محمود حسين هندى

محمد نعمان راتب الفاخوري

محمد وصفي محمد الصرايره

محمد يعقوب عبدالعزيز ابو الخير

محمد يوسف ذيب جرادات

محمد يوسف سليمان العفيشات

محمود اسعد احمد ابوعيشه

محمود خالد احمد البنا

محمود داود حميدان القوقه

محمود عبدالفتاح محمد الصياح

محمود محمد عسكر الخالدي

محمود مصطفى ابراهيم الحاج عيد

محمود نمر علي جوهر

مخلد سليمان عبيد المعايطه

مخلد سويلم علي عليمات

مشعل دخل الله عوض الشرفات

مصطفى احمد مصطفى الكردي

مصعب اسماعيل محمد هماش

ملاك حسين علي العتوم

ملاك عبدالفتاح احمد المرسال

منال عبدالله حسين ابوكركي

منذر عواد حسن القيسي

منذر محمد سالم الدولات

منور مياح عبدالله التوايهه

منى عبدالرحمن ابراهيم الربيحات

مها سالم خضير الخضيرات

مهدي حسن محمد الشتيوي

مهند زياد شوكت ابوعدس

ميرفت عبدالقادر محمود الحلالمه

ميسر عيسى سنين الشعار

ميسون سليمان سليم المراعيه

ميسون شحده محمد خميس امطيره

ناهد احمد طاهر غنام

نايفه علي محمد علاونه

نجاح محمد غياض المساعيد

نجلاء جميل عبدالفتاح جمعه

نديم يوسف محمد المبيضين

نسرين جميل علي الشمايله

نسرين عاطف بخيتان الرديسات

نسرين مشعل محمد العمر

نصرى صالح نصرى نصرالله

نهى عبدالله محمد الوريكات

نور عبدالحليم علي الغويريين

نورس خالد كامل عموره

نوفة حمد احمد الحناحنه

نيفين عبدالعزيز محمد العمايره

هاله احمد عبدالرحمن البلمان

هاله محمد محمود العبسي

هله خلف سلمان النصار

همام صبحي محمد عياش

هند سميح سعيد الدالي

هيا محمد حسن الجابر

هيام محمد حمد المبارك

هيثم سمير رضا ابوسيف

هيفاء ابراهيم حسين مهيدات

وجدان عبدالله سلامه النقيز

وصفي علي نايف هيلات

وفاء محمد سعد العبدي

وليد سامي عبد الرفوع

ياسمين هاشم محمود صالح

يزن محمد خلف بني سليم

يزن مناور عبدالحميد المومني

يسرى احمد محمد ابوغيث

يوسف "محمد خير" عايد المساد

يونس اكريم محمد الحجايا

