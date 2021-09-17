وزارة التربية : تسجيل طلب المعلمين المتداول غير صحيح

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات صحة ما ورد في تسجيل صوتي تم تداوله عبر الواتس أب دعت خلاله لطلب معلمين على حساب التعليم الإضافي.



وقالت قبيلات في منشور على صفحتها الخاصة بموقع التواصل "فيسبوك" :" في الأمس.... تم تداول تسجيل صوتي نُسب لي (يُطلب فيه معلمين على حساب التعليم الإضافي) .. لم تزعجني مئات الإتصالات ومئات الرسائل التي تلقيتها، ولكن ما ازعجني هو التلفيق والترويج له واستغلال حاجة الخريجين لفرص عمل".

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