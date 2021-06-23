وزارة التربية : تشكيل غرفة عمليات لمتابعة إجراءات سير امتحان التوجيهي



الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تشكيل غرفة عمليات في مركز الوزارة وأخرى في إدارة الامتحانات والاختبارات، لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي).وبينت الوزارة أن غرفتي العمليات ستناط بهما متابعة مجريات امتحان الثانوية العامة، واستقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من الطلبة والمجتمع المحلي، وإعداد تقرير يومي يتضمن هذه الملاحظات والمعالجات التي تمت عليها.وعممت الوزارة أرقام هواتف غرفتي العمليات على مديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم ، إضافة إلى نشرها للمجتمع المحلي على موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي: أرضي (06/5662475 )،( 06/5692368 )،( 06/5699916 ). تلفاكس ( 06/5666492 ) خليوي (0791881439)،( 0791881450)،(0791881434)، (0791881435)، (0791881436)،(0777713362).وكانت الوزارة قد ذكرت سابقاً ، أن موعد الجلسة الأولى للامتحان تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بينما تبدأ الجلسة الثانية الواحدة ظهراً للفروع الأكاديمية والمهنية كافة، داعية الطلبة للحضور إلى قاعات الامتحان قبل ساعة من بدء كل جلسة.