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الأربعاء، 24-11-2021 08:19 م

وزارة التربية تطلق حملة تطعيم في المدارس

تربية


الوكيل الاخباري - تلقى 230 طالبا وطالبة من ثلاث مدارس في محافظة العاصمة لقاح فيروس كورونا خلال حملة تطعيم طلاب المدارس التي انطلقت أمس الثلاثاء.
 
وقالت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات إن عدد الذين أبدوا رغبتهم في تلقي اللقاح أكثر من ذلك بكثير إلا أن وجود أعراض انفلونزا وارتفاع في درجات الحرارة لدى عدد منهم حال دون تلقيهم اللقاح، حيث جرى تأجيل ذلك الى مواعيد أخرى.

وأوضحت أن حملة التطعيم انطلقت بالتعاون مع وزارة الصحة منذ يوم أمس في 3 مدارس ضمن محافظة العاصمة وستمتد الى باقي مدارس العاصمة ومحافظات المملكة.

وأكدت قبيلات أن الحملة تهدف إلى إعطاء طلاب المدارس لقاح كورونا بعد موافقة أولياء أمورهم، وأن الوزارة شددت على ضرورة استلام الموافقات الخطية قبل إعطاء اللقاح، مشيرة إلى أن الطلاب تلقوا لقاح فايزر وهو اللقاح المصرح به لهذه الفئة العمرية.

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