الأحد 14-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الوكيل الاخباري يحذر من صفحات مُزيّفة لترويج الأخبار الكاذبة

الأرجنتين.. وفاة الرئيس الأسبق كارلوس منعم

الامن العام : حملات أمنية مكثفة في كافة مناطق المملكة

وزارة التربية تعلق على منشور عودة المدارس الى التعليم عن بعد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الإثنين

بريطانيا تستضيف اجتماع مجموعة السبع لمواجهة كورونا

الكويت: تأجيل العمليات الجراحية غير الطارئة بسبب كورونا

ايطاليا: انخفاض وتيرة وفيات واصابات كورونا اليومية

الإدارة المحلية تعلن الطوارئ القصوى للتعامل مع الظروف الجوية

قرارات لمجلس الوزراء

الأحد، 14-02-2021 10:13 م

وزارة التربية تعلق على منشور عودة المدارس الى التعليم عن بعد

2202110185656642632906



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى الناطق باسم وزارة التربية التعليم عبدالغفور القرعان صحة المنشور المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي والذي يقول أنه سيتم التحول للتعليم عن بعد بالمدارس بعد ارتفاع اصابات كورونا ، مؤكداً انه لم يصدر عن وزارة التربية والتعليم .
اضافة اعلان

وفي وقت سابق نفت خلية أزمة كورونا ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بالحظر الشامل وعودة المدارس الى التعليم عن بعد، وتقييد حركة المواطنين بالاكتفاء بالسير على الأقدام ، واكدت أن هذا المنشور قد صدر في دولة عربية شقيقة، وليس في الأردن .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
f412cd58aeb9f1a500ad2d152d64f9b4

الوكيل الاخباري يحذر من صفحات مُزيّفة لترويج الأخبار الكاذبة

1202111224234384088179

الامن العام : حملات أمنية مكثفة في كافة مناطق المملكة

ffff

الإدارة المحلية تعلن الطوارئ القصوى للتعامل مع الظروف الجوية

22021320625296078512

قرارات لمجلس الوزراء

1202122231155956293829

الهواري : أيام لاتخاذ الحكومة القرارات المناسبة

2202114181618220276842

ايعاز من رئيس الوزراء بشأن تطوّرات الحالة الجويّة

أخبار متعلقة
2202110185656642632906

التربية تحسم قرار عودة الطلبة التدريجية للمدارس

8defc355-e3a6-47c5-8507-5f130a04804d

مطالبات بقرار حكومي واضح حول عودة التعليم الوجاهي

وزارة التربية والتعليم

اجتماع لمناقشة ترتيبات عودة الطلبة إلى المدارس

طلب

التربية لـ الوكيل : يتم دراسة مصير عودة الطلبة للمدارس

120212619443789825079

تنويه هام الى اولياء امور الطلبة حول رسوم المدارس الخاصة

120213016150106079962

وزير التربية : سنعود الى الإغلاق إذا حدث هذا الأمر