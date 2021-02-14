وزارة التربية تعلق على منشور عودة المدارس الى التعليم عن بعد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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نفى الناطق باسم وزارة التربية التعليم عبدالغفور القرعان صحة المنشور المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي والذي يقول أنه سيتم التحول للتعليم عن بعد بالمدارس بعد ارتفاع اصابات كورونا ، مؤكداً انه لم يصدر عن وزارة التربية والتعليم .وفي وقت سابق نفت خلية أزمة كورونا ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بالحظر الشامل وعودة المدارس الى التعليم عن بعد، وتقييد حركة المواطنين بالاكتفاء بالسير على الأقدام ، واكدت أن هذا المنشور قد صدر في دولة عربية شقيقة، وليس في الأردن .