الثلاثاء 26-01-2021
الوكيل الاخباري

ولي العهد يستقبل السفير الكويتي

رويترز: واشنطن تعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين

ألمانيا: 903 وفيات و6408 إصابات جددة بكورونا

وزارة التربية تُعلن عن إجراءات جديدة بالمدارس

وزير التربية يكشف تطورات عودة الطلبة إلى مدارسهم

الامن العام يكشف حقيقة الحريق المرعب الذي تسبب بوفاة اطفال

الطيران المدني: تراجع حركة الطيران نتيجة إغلاق المطارات بالاردن

الضمان الاجتماعي تدعو هؤلاء التوجه للبنوك لاستلام مستحقاتهم المالية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الكساسبة

وزير التربية ينعى الطالبة بالصف السادس سدين الناطور

الثلاثاء، 26-01-2021 06:16 م

وزارة التربية تُعلن عن إجراءات جديدة بالمدارس

1202116205736330475392


 الوكيل الاخباري - عرض أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة البرامج التدريبية التي تعكف الوزارة على تنفيذها استعدادا لعودة الطلبة لمدارسهم ، حيث تم تدريب المشرفين التربويين على مشروع المفاهيم والنتاجات الحرجة ، وتدريب رؤساء أقسام الارشاد على  برنامج الدعم النفسي الاجتماعي للطلبة ، وبرنامج تدريب مسؤولي الصحة المدرسية في مديريات التربية والتعليم، والذين سينقلون نتاجات التدريب إلى الكوادر المدرسية كل حسب اختصاصة.
اضافة اعلان

بدورها دعت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات مديريات التربية والتعليم إلى إعداد خارطة عمل للمراقبين الصحيين في المدارس الخاصة لتزويد وزارة العمل بحاجات المدارس من المراقبين ، مبينة أن المدارس التي يقل عدد طلابها عن 25 طالب لا تحتاج إلى مراقب صحي ، في حين يخصص للمدارس الخاصة التي يتراوح عدد طلبتها ما بين 25 إلى 50 طالب إلى مراقب صحي واحد لكل أربع مدارس، والتي يتراوح عدد طلبتها ما بين 50 طالب إلى 100 طالب يخصص مراقب صحي واحد لكل مدرستين ، والتي يزيد عدد طلبتها عن 100 طالب ويقل عدد الشعب فيها عن عشرين شعبة فيخصص لها مراقب صحي واحد ، على أن يتم توفير مراقب صحي واحد لكل عشرين شعبة في المدارس التي يزيد عدد شعبها عن عشرين شعبة.

من جانبهم عرض مديرو التربية التعليم آخر الاستعدادات وجاهزية مدارسهم ، مؤكدين حرصهم على عودة آمنة لطلبتنا في بيئة صحية وآمنة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
rrr

ولي العهد يستقبل السفير الكويتي

1202125175313326594016

وزير التربية يكشف تطورات عودة الطلبة إلى مدارسهم

120212516841147174882

الامن العام يكشف حقيقة الحريق المرعب الذي تسبب بوفاة اطفال

1202126145524208850143

الطيران المدني: تراجع حركة الطيران نتيجة إغلاق المطارات بالاردن

120212484625276522818

الضمان الاجتماعي تدعو هؤلاء التوجه للبنوك لاستلام مستحقاتهم المالية

1202125174242148206115

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الكساسبة

أخبار متعلقة
1202118182152423859508

الصحة : استئناف تطعيم الطلبة حال عودة المدارس

1202117213559989026868

هام من وزارة التربية الى اولياء الامور حول دوام طلبة المدارس

4c6723c5-5e02-4c24-b342-47ca80440c71

التربية للوكيل : حالتان سيعود فيهما التعليم عن بُعد بشكل الزامي

120211320648978964406

النعيمي للوكيل : منصة التعلم عن بُعد ستبقى خلال الفصل الثاني

1202114164939787146925

وزير التربية يتوقع تمديد فترة الفصل الدراسي الثاني

120218165014633723446

توضيح هام من وزير التربية حول عودة دوام المدارس