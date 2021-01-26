وزارة التربية تُعلن عن إجراءات جديدة بالمدارس

الوكيل الاخباري -

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عرض أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة البرامج التدريبية التي تعكف الوزارة على تنفيذها استعدادا لعودة الطلبة لمدارسهم ، حيث تم تدريب المشرفين التربويين على مشروع المفاهيم والنتاجات الحرجة ، وتدريب رؤساء أقسام الارشاد على برنامج الدعم النفسي الاجتماعي للطلبة ، وبرنامج تدريب مسؤولي الصحة المدرسية في مديريات التربية والتعليم، والذين سينقلون نتاجات التدريب إلى الكوادر المدرسية كل حسب اختصاصة.بدورها دعت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات مديريات التربية والتعليم إلى إعداد خارطة عمل للمراقبين الصحيين في المدارس الخاصة لتزويد وزارة العمل بحاجات المدارس من المراقبين ، مبينة أن المدارس التي يقل عدد طلابها عن 25 طالب لا تحتاج إلى مراقب صحي ، في حين يخصص للمدارس الخاصة التي يتراوح عدد طلبتها ما بين 25 إلى 50 طالب إلى مراقب صحي واحد لكل أربع مدارس، والتي يتراوح عدد طلبتها ما بين 50 طالب إلى 100 طالب يخصص مراقب صحي واحد لكل مدرستين ، والتي يزيد عدد طلبتها عن 100 طالب ويقل عدد الشعب فيها عن عشرين شعبة فيخصص لها مراقب صحي واحد ، على أن يتم توفير مراقب صحي واحد لكل عشرين شعبة في المدارس التي يزيد عدد شعبها عن عشرين شعبة.من جانبهم عرض مديرو التربية التعليم آخر الاستعدادات وجاهزية مدارسهم ، مؤكدين حرصهم على عودة آمنة لطلبتنا في بيئة صحية وآمنة.