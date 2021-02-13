وزارة التربية تعلن عن اجراءات جديدة بشأن المدارس اعتباراً من الاحد

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، السبت، أن عودة الطلبة للتعليم الوجاهي سارت الأسبوع الماضي كما هو مخطَّطٌ له.وقال الناطق الإعلامي لوزارة التربية عبد الغفور القرعان ردًا على استفسارات "المملكة"، إن نسبة الإصابات بين الطلبة والمعلمين والإداريين التي أُعلِن عنها خلال الأسبوع الماضي طبيعية، مشيراً إلى أن غالبية المصابين لم يلتحقوا بالدوام الوجاهي وقد تمَّ تطبيق البروتوكول الصحي بالعزل المنزلي وإجراء فحوصات للمخالطين.وأكَّد القرعان أن وزارة التربية لن تتهاون بتطبيق البروتوكول الصحي وستتابع جميع الملاحظات والشكاوى التي ترد إلى غرفة العمليات سواءً من أولياء الأمور أو فرق التفتيش أو مراقبي ومسؤولي الصحة المدرسية في المدارس الحكومية والخاصة.وأشار إلى أن أولياء الأمور مخيَّرون بين التعليم الوجاهي والمتمازج داخل أسوار المدرسة أو التعليم عن بعد لأبنائهم على أن يوقِّع ولي الأمر على إقرار وتعهد بمتابعة ابنه أو ابنته بالتعليم عن بعد من خلال منصة درسك أو القنوات التلفزيونية على أن تكون الامتحانات والاختبارات التقييمية الشهرية داخل المدارس.وبيَّن أن التقييم اليومي بمدى التزام المدارس بتطبيق البروتوكول الصحي سيستمر يوميًّا وبناءً على نتائج ذلك التقييم سيتم اتخاذ القرار المناسب بحق المدارس غير الملتزمة وأيضًا سيُتَّخذ القرار بخصوص التحاق الدفعة الثانية للالتحاق بالتعليم الوجاهي للصفين الحادي العاشر والعاشر في 21 شباط/فبراير الحالي.وذكر أن الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي والحالة الوبائية هما من سيحددان الاستمرار بالتعليم الوجاهي.وأضاف الناطق الإعلامي أن وزارة التربية ستتوقف اعتبارًا من يوم الأحد عن نشر التقرير اليومي لأن عدد الإصابات التي يُعلَن عنها في تقرير الوزارة يتضمنها التقرير اليومي الذي تنشره وزارة الصحة يوميًّا.وطالب أولياء الأمور بالاطمئنان لأن الوزارة تتابع تطبيق البروتوكول الصحي على المصابين والمخالطين من خلال التعاون اليومي مع وزارة الصحة.وقال إن التقرير اليومي سيُعدُّ يوميًّا من غرفة العمليات لغايات متابعة جميع الملاحظات التي ترد فيه لضمان تطبيق البروتوكول الصحي حفاظًا على صحة وسلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية في المدارس.