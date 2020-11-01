الأحد 01-11-2020
الوكيل الاخباري

إرادة ملكية بتسمية سجى المجالي سفيرا في بلجيكا

الارصاد : امطار غزيرة يصحبها البرق والرعد الليلة

حقيقة تصريح وزير الصحة ان الأمور بالاردن تسير نحو المجهول

المستقلة للانتخاب تنشر (23) فيديو توضح آلية احتساب النتائج حسب كل دائرة انتخابية

رصد 38 مخالفة للدعاية الانتخابية في دائرة بدو الشمال

وزارة التربية تعلن عن برنامج الامتحان التكميلي

آلية احتساب أجور وإجازات العاملين بمؤسسات ظهر فيها إصابات كورونا

تحية أردنية لأطباء خطفهم كورونا - فيديو

الامن العام : تحرير مخالفة لعدم ارتداء الكمامة بالاسواق اعتباراً من الغد

مدير عام الخدمات الطبية الملكية : الإغلاق هو الحل الوحيد




الأحد، 01-11-2020 03:03 م

وزارة التربية تعلن عن برنامج الامتحان التكميلي

111-copy


الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم برنامج الامتحان التكميلي لعام ٢٠٢٠ للفروع الأكاديمية والمهنية للطلبة النظاميين (سابقًا) وطلبة الدراسة الخاصة بعد أن أقرته لجنة الامتحان العام، ووفق البرنامج سيبدأ الامتحان يوم الخميس 3١/ 12/ ٢٠٢٠ وينتهي يوم السبت 16/ 1/ 2021.

وقد ظهر من البرنامج أن ساعة بدء الجلسة الأولى من الامتحان ستكون في تمام العاشرة صباحًا، وبدء الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وأن الامتحان سيبدأ بمبحث التربية الإسلامية، وقد اتّضح من البرنامج زيادة وقت الامتحان لكل من المباحث الآتية: (الرياضيات، الفيزياء، اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، الكيمياء، العلوم الحياتية، علوم الأرض والبيئة، اللغة العربية تخصص).

وقد حددت الوزارة عدد الفقرات الامتحانية بـ (50) فقرة لكل امتحان باستثناء بعض المباحث الخاصة بالفروع الملغاة (الإدارة المعلوماتية، والتعليم الصحي)، في حين أبقت الوزارة على اعتماد الأوزان النسبية لمحتوى المباحث الدراسية التي اعْتُمِدَت سابقًا في الامتحان العام لعام 2020 للطلبة النظاميين ولطلبة الدراسة الخاصة.               

وأكدت الوزارة أن طبيعة الامتحان لن تتغير عما كانت عليه في الامتحان العام حيث إن نمط الامتحان سيكون من نوع الأسئلة الموضوعية باستثناء مبحث الرسم الصناعي للفرع الصناعي.

وذكرت الوزارة أن عدد المشتركين الذين تقدموا بطلب اشتراك للامتحان التكميلي بلغ 95393 مشتركًا ومشتركة، وهم من الذين تقدموا للامتحان العام لعام 2020 ولم يستكملوا متطلبات النجاح أو من الراغب منهم في رفع المعدل.

اضافة اعلان
 









 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202030192827107473432

حقيقة تصريح وزير الصحة ان الأمور بالاردن تسير نحو المجهول

10202031191336715132910

المستقلة للانتخاب تنشر (23) فيديو توضح آلية احتساب النتائج حسب كل دائرة انتخابية

ح

الإعلان عن الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الحالة الجوية

figuur-i-93

رصد 38 مخالفة للدعاية الانتخابية في دائرة بدو الشمال

2019_12_07_11_14_05

التأكيد على ضرورة الاستمرار في تدريب كوادر ديوان المحاسبة

10202015144342522717668

آلية احتساب أجور وإجازات العاملين بمؤسسات ظهر فيها إصابات كورونا

أخبار متعلقة
320201512550692194206

الضمان تمدد فترة الاستفادة من برنامج بادر