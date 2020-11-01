وزارة التربية تعلن عن برنامج الامتحان التكميلي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم برنامج الامتحان التكميلي لعام ٢٠٢٠ للفروع الأكاديمية والمهنية للطلبة النظاميين (سابقًا) وطلبة الدراسة الخاصة بعد أن أقرته لجنة الامتحان العام، ووفق البرنامج سيبدأ الامتحان يوم الخميس 3١/ 12/ ٢٠٢٠ وينتهي يوم السبت 16/ 1/ 2021.



وقد ظهر من البرنامج أن ساعة بدء الجلسة الأولى من الامتحان ستكون في تمام العاشرة صباحًا، وبدء الجلسة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وأن الامتحان سيبدأ بمبحث التربية الإسلامية، وقد اتّضح من البرنامج زيادة وقت الامتحان لكل من المباحث الآتية: (الرياضيات، الفيزياء، اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، الكيمياء، العلوم الحياتية، علوم الأرض والبيئة، اللغة العربية تخصص).



وقد حددت الوزارة عدد الفقرات الامتحانية بـ (50) فقرة لكل امتحان باستثناء بعض المباحث الخاصة بالفروع الملغاة (الإدارة المعلوماتية، والتعليم الصحي)، في حين أبقت الوزارة على اعتماد الأوزان النسبية لمحتوى المباحث الدراسية التي اعْتُمِدَت سابقًا في الامتحان العام لعام 2020 للطلبة النظاميين ولطلبة الدراسة الخاصة.



وأكدت الوزارة أن طبيعة الامتحان لن تتغير عما كانت عليه في الامتحان العام حيث إن نمط الامتحان سيكون من نوع الأسئلة الموضوعية باستثناء مبحث الرسم الصناعي للفرع الصناعي.



وذكرت الوزارة أن عدد المشتركين الذين تقدموا بطلب اشتراك للامتحان التكميلي بلغ 95393 مشتركًا ومشتركة، وهم من الذين تقدموا للامتحان العام لعام 2020 ولم يستكملوا متطلبات النجاح أو من الراغب منهم في رفع المعدل.

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