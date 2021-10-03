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الأحد، 03-10-2021 02:16 م

وزارة التربية تعلن عن فئات الطلبة المشمولين بمكرمة أبناء المعلمين

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الطلبة المشمولين بمكرمة أبناء المعلمين لهذا العام ممن حصلوا على قبول جامعي تنافسي تضم الفئات التالية:

1. الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها لعام 2021 لأول مرة ممن معدلاتهم تماثل أو أعلى من الحدود الدنيا لمحافظاتهم والموضحة في الجدول أدناه.

2. الطلبة الذين استكملوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات الرسمية لأول مرة في الدورة التكميلية 2020 وحاصلين على الثانوية العامة لعام 2021 ممن معدلاتهم تماثل أو أعلى من الحدود الدنيا لمحافظاتهم والموضحة في الجدول أدناه.

3. الطلبة الذين حققوا سابقاً متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات الرسمية وتقدموا لامتحان الثانوية العامة لعام 2021 لغايات رفع المعدل ممن معدلاتهم تماثل أو أعلى من الحدود الدنيا لمحافظاتهم والموضحة في الجدول أدناه.

الحدود الدنيا لمعدلات القبول -مكرمة المعلمين لعام 2021

الدفعة الأولى
المحافظة المعدل
اربد 88.05
البلقاء 86.50
الزرقاء 88.55
الطفيلة 86.45
العاصمة 88.25
العقبة 87.15
الكرك 87.00
المفرق 84.35
جرش 86.95
خارج الأردن 96.10
عجلون 87.05
مأدبا 87.40
معان 84.75

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