وزارة التربية تعلن عودة هؤلاء الطلبة الى مدارسهم

الوكيل الاخباري -

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أعلن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ووزارة التربية والتعليم عن عودة التعليم الوجاهي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بمن فيهم ذوي صعوبات التعلم الملتحقين بغرف المصادر وبرامج التعليم الفردي في مدارس القطاع الخاص والمدارس الحكوميةوذلك بعد موافقة وزارة الصحة ولجنة الأوبئة شريطة الالتزام التام بضوابط وإجراءات السلامة والوقاية وأوامر الدفاع ذات العلاقة، وسوف تتم المتابعة الميدانية من خلال وزارة التربية والتعليم للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والوقاية بما يضمن سلامة الطلاب والعاملين معهم.