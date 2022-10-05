وزارة التربية : تقليل مدة الحصة الدراسية في هذه المدارس

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، أنه سيتم تقليل مدة الحصة الدراسية في المدارس التي تتبع نظام الفترتين إلى 35 دقيقة بدلا من 40 دقيقة، بعد تثبيت التوقيت الصيفي طول العام.



وقالت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات، لـ"المملكة"، إن الفترة الصباحية في المدارس ذات الفترتين تبدأ في تمام الساعة 8:30 صباحا وتنتهي الحصة الأخيرة في الفترة الصباحية عند الساعة 12:50 صباحا.



أما عن الفترة المسائية فقد بينت قيبلات أن دوام الطلاب فيها يبدأ عند الساعة 1:00 مساء وتنتهي الحصة الأخيرة عند الساعة 5:20 مساء.



وأشارت إلى أنه تم السماح للمدارس في الفترة المسائية لتقليل عدد حصص الرياضة والنشاط والفن حتى يتسنى للطلبة إنهاء دوامهم قبل الساعة 5:00 مساء.

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