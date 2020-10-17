وزارة التربية تنشر جداول الاختبارات المدرسية - رابط

الوكيل الإخباري - نشرت وزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية رابطا يبين عدد الدروس الذي سيدخل في الامتحانات من كل مادة.

اضافة اعلان



وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": إن الاختبار سيكون متاحًا ما بين الـ 9:00 صباحاً ولغاية الـ 7:00 مساءً.



وبينت ان الدخولَ إلى www.darsak.gov.jo لتأدية الاختبارات مجَّانيٌ (بدون الحاجة لوجود حزم انترنت) بين 9:00 صباحاً ولغاية الـ 4:00 مساءً.



وأوضحت ان أسئلةُ الاختباراتِ لجميعِ المباحث ولجميعِ الصفوف أسئلةُ الاختباراتِ لجميعِ المباحث ولجميعِ الصفوف ستكون من نوعِ (الاختيار من متعدِّد)، ومُدَّةُ كُلُّ اختبارٍ (30 دقيقة) تَبدَأُ من وقتِ دُخولِ الطَّالب.



كما نشرت الوزارة أرقامُ الدَّعم الفني عبر الرابط التالي : هنا



