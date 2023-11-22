وزارة التربية تنعى طالبة في الصف الخامس

الوكيل الاخباري - وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة والأمين العام للوزارة الدكتور نواف العجارمة ومديرة التربية والتعليم للواء المزار الشمالي الدكتورة فاطمة طلافحة والأسرة التربوية، ينعون بمزيد من الحزن والأسى إحدى طالبات الصف الخامس الاساسي في مدرسة زوبيا الثانوية الشاملة المختلطة، والتي انتقلت الى رحمة الله تعالى يوم أمس الثلاثاء .



سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته الواسعة، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان .



إنا لله وإنا اليه راجعون .

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