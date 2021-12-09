الخميس 09-12-2021
الوكيل الاخباري

مركز الأزمات يعلن عن إجراءات جديدة للقادمين إلى المملكة اعتبارا من الأحد.. تفاصيل

الاتحاد النسائي ينظم ندوة بمناسبة حملة الـ16 يوما الدولية

السفيرة الكندية تزور محطة دير علا للأبحاث الأثرية

المباشرة بزراعة الأشجار الحرجية على مداخل المحافظات الجنوبية والخط الصحراوي

اصابة مهربين وإحباط تهريب مخدرات خلال محاولة تسلل من سوريا

"السرطان" يخطف الطالب العمري من بين أهله ورفاقه في كلية الطب - صور

كما انفرد الوكيل .. الأردن يقرر رفع تزويد فلسطين بالكهرباء إلى 80 ميغاواط

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

مركز شابات الزرقاء النموذجي يطلق مبادرة لا للعنف ضد المرأة

البلبيسي : لن يسمح لأي شخص بالدخول إلى الوزارات إلا بتلقي جرعتي اللقاح

الخميس، 09-12-2021 03:01 م

وزارة التربية تهيب بأولياء أمور طلبة المدارس

مدرسة


الوكيل الاخباري - قال مدير ادارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة إن الوزارة ماضية بعقد جميع الاختبارات الفصلية وجاهيا، املا بان تكون العطلة الفصلية مدة كافية لتجاوز ذروة موجة جائحة كورونا.

واهاب في تصريحات صحفية اليوم الخميس بجميع الأهالي وأولوياء الأمور والطلبة باتباع الاجراءات الاحترازية عند التوجه للمدارس مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1a8697dc-1fde-4af7-b66d-910b27058dd3

مركز الأزمات يعلن عن إجراءات جديدة للقادمين إلى المملكة اعتبارا من الأحد.. تفاصيل

1

الاتحاد النسائي ينظم ندوة بمناسبة حملة الـ16 يوما الدولية

wer

السفيرة الكندية تزور محطة دير علا للأبحاث الأثرية

وزارة الزراعة

المباشرة بزراعة الأشجار الحرجية على مداخل المحافظات الجنوبية والخط الصحراوي

61b20a32b2d31

اصابة مهربين وإحباط تهريب مخدرات خلال محاولة تسلل من سوريا

كورونا 7

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

أخبار متعلقة
طفلة 4

توضيح حول إلغاء الامتحانات النهائية للصفوف الثلاثة الأولى بالمدارس

11202121145755510131863

وزير التربية : الأمور تحت السيطرة

مدارس خاص

التربية : الإمتحانات وجاهية الأسبوع المقبل

مدرسة

التربية لـ الوكيل : تحويل 7 مدارس للتعلم عن بعد

التعليم الخاص (2)

التربية : جميع الامتحانات النهائية ستكون وجاهية بالمدارس

مدرسة

وزارة التربية : تحويل 4 مدارس للتعلم عن بعد