وزارة التربية تهيب بأولياء أمور طلبة المدارس

الوكيل الاخباري - قال مدير ادارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة إن الوزارة ماضية بعقد جميع الاختبارات الفصلية وجاهيا، املا بان تكون العطلة الفصلية مدة كافية لتجاوز ذروة موجة جائحة كورونا.



واهاب في تصريحات صحفية اليوم الخميس بجميع الأهالي وأولوياء الأمور والطلبة باتباع الاجراءات الاحترازية عند التوجه للمدارس مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي.

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