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الأحد، 29-08-2021 01:32 م

وزارة التربية توضح حول الية دوام المدارس

المدارس


الوكيل الاخباري - قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، أن يوم الاحد الموافق الخامس من أيلول المقبل سينتظم الدوام في المدارس وسيلتحق بهذا اليوم طلبة الروضة حيث ستكون لهم خطة إستقبال خاصة . 

واشارت في تصريحات صحفية إن جميع المدارس ستعلن اليوم آلية الدوام فيها سواء ان كانت العودة بشكل كامل أو كانت بنظام التناوب بالأيام .

وأوضحت قبيلات أنه سيتم توزيع الكتب المدرسية على جميع الطلبة يومي الاربعاء والخميس المقبلين بحيث يتم تدريس الكتب والمقررات الدراسية للعام 2021-2022 يوم الاحد الموافق 12-9-2021.

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