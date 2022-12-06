الأربعاء 07-12-2022
الوكيل الاخباري

نقل 80% من الهيئات الحكومية والخاصة إلى المدينة الجديدة

وزارة التربية توضح حول تعميم استرداد الكتب المدرسية

تهنئة فارس يوسف الدويكات

اختتام فعاليات حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة في آل البيت

وزير السياحة يلتقي وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية

الهند.. البرق قتل 907 أشخاص عام 2022

الحكومة: استجبنا لمطالب أصحاب الشاحنات والاعتصام لم يفض

الملك يرعى إطلاق المخطط الهيكلي الشامل لتطوير المنطقة المجاورة للمغطس

بوتين: قطع كييف المياه عن دونيتسك إبادة جماعية

باللغة العربية.. الخارجية الإيرانية توجه رسالة لشعب المغرب

الثلاثاء، 06-12-2022 04:38 م

وزارة التربية توضح حول تعميم استرداد الكتب المدرسية

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية، الدكتور نواف العجارمة، أن استرداد الكتب المدرسية من طلبة الصفوف ( الرابع وحتى العاشر)، لا يعني سحبها من ناحية علمية أو وجود أخطاء فيها.

وأضاف العجارمة في تصريحات صحفية أن التعميم الذي صدر عن الوزارة جاء لغايات تدوير الكتب بين الطلبة واعادة تسليمها للطلبة بالصفوف العام المقبل، أي إعادة تدوير الكتاب لمرة واحدة على الأقل سنويا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
fff

نقل 80% من الهيئات الحكومية والخاصة إلى المدينة الجديدة

88

اختتام فعاليات حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة في آل البيت

wwwww

وزير السياحة يلتقي وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية

1220226165142792775145

الحكومة: استجبنا لمطالب أصحاب الشاحنات والاعتصام لم يفض

w

الملك يرعى إطلاق المخطط الهيكلي الشامل لتطوير المنطقة المجاورة للمغطس

11202217141610842675459

رئيس المجلس القضائي يستقبل نظيره العراقي والوفد المرافق له

أخبار متعلقة
التربية والتعليم

تربية المزار الجنوبي تفتتح مبادرة بعنوان دربني وانقل الأثر

adennews23-09-2020-179795

افتتاح فعاليات تحدي القراءة العربي في تربية البادية الشمالية الغربية

وزارة التربية والتعليم

تشكيلات تشمل 8 مدراء إدارات في التربية - اسماء

وزارة التربية والتعليم

توضيح حول اسئلة الدورة التكميلية لامتحان التوجيهي

وزارة التربية والتعليم

توضيح حول تعطيل او تأخير دوام مدارس بسبب الظروف الجوية

وزارة التربية والتعليم

توضيح حول مقترح تقديم التوجيهي على عامين بالاردن