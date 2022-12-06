وزارة التربية توضح حول تعميم استرداد الكتب المدرسية

الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية، الدكتور نواف العجارمة، أن استرداد الكتب المدرسية من طلبة الصفوف ( الرابع وحتى العاشر)، لا يعني سحبها من ناحية علمية أو وجود أخطاء فيها.



وأضاف العجارمة في تصريحات صحفية أن التعميم الذي صدر عن الوزارة جاء لغايات تدوير الكتب بين الطلبة واعادة تسليمها للطلبة بالصفوف العام المقبل، أي إعادة تدوير الكتاب لمرة واحدة على الأقل سنويا.

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