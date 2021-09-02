وزارة التربية توضح حول قبول جميع الطلبة بالمدارس الحكومية

الوكيل الاخباري - قال مدير ادارة التعليم في وزارة التربية والتعليم، الدكتور سامي المحاسيس، إن برنامج الفاقد التعليمي ساهم بشكل كبير في عودة التعليم الوجاهي، كما ساهم في تهيئة الطلبة للعودة للغرف الصفية، حيث تلمس الوزارة أثرا واضحا له على الطلبة، مؤكدا أنه كان خطوة بالاتجاه الصحيح.



وأضاف المحاسيس في تصريحات صحفية إن الكوادر التدريسية تقوم بشرح البروتوكول الصحي للطلبة وتدريبهم على برنامج الدعم النفسي الذي يُعتبر من أهم البرامج التي تنفذها الوزارة.



ولفت إلى أن الوزارة قبلت كافة الطلبة على قوائم الانتظار لمراحل رياض الأطفال وباقي الصفوف، مشيرا إلى أن قرار الوزارة العمل بنظام الدوام بالتناوب ساهم في استيعاب الطلبة، مرجّحا انخفاض أعداد المدارس التي تعتمد الدوام بالتناوب بعد استقرار الطلبة، نظرا لوجود طلبة مسجلين في أكثر من مدرسة.

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