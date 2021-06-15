وزارة التربية: خطة على 3 مستويات لتعويض الفاقد التعليمي للطلبة



الوكيل الاخباري -

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قال مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة الثلاثاء، إن الوزارة بدأت بإعداد خطة على ثلاثة مستويات لتعويض الفاقد التعليمي لطلبة المدارس ابتداء من منتصف آب/أغسطس المقبل.وأضاف كنانة، في حديثه لبرنامج "جلسة علنية" الذي يبث على قناة المملكة، أن "جائحة كورونا عمقت من مشكلة الفاقد التعليمي الذي يحتاج إلى سنوات عدة لتعويضه وأن شهر واحد لا يكفي لتعويض الطلبة بالكامل عن هذا الفاقد"."كل الدراسات التي تناولت الفاقد التعليمي أشارت إلى أنه لا يمكن تعويضه على المدى القصير"، بحسب كنانة.وأشار إلى أنه "لغاية الآن لا توجد دراسات رسمية تحدد الأرقام ومدى الفاقد التعليمي الموجود في الأردن"، لافتا النظر إلى أنه "هناك فرق بين ما ينبغي أن يتعلمه الطلاب وبين ما لا ينبغي تعلمه".وأوضح كنانة أن "الوزارة تبحث الآن أولوية المواد التي ستعطى للطالب في وقت يتجه فيه العالم لإيجاد تدريس مساند للتدريس الوجاهي إضافة إلى التعليم المتمازج الذي يخلط بين الوجاهي والإلكتروني عن بعد".وأكد كنانة أن "الوزارة تقوم بإعداد مشروع كبير ومهم يركز على المفاهيم والنتاجات الأساسية التي سيتعلمها الطلبة".