الجمعة 15-01-2021
الوكيل الاخباري

الاحتلال يصيب شابا جنوب نابلس

الوطني الفلسطيني يؤكد دعمه لمرسوم الرئيس بإجراء الانتخابات العامة الفلسطينية

حماس ترحب بإصدار الرئيس عباس مرسوما بإجراء الانتخابات

وفاة عامل وافد بصعقة كهربائية في الكرك

قرار عاجل من واتسآب عقب احتجاجات المستخدمين

منظمة الصحة العالمية تعارض حاليا طلب شهادة تلقيح كشرط للسفر الدولي

عباس يصدر مرسوما رئاسيا لتحديد موعد إجراء الانتخابات

تدهور مركبة داخل البحر الميت - صورة

وزارة التربية: دوام سبت لـ 84 مدرسة خلال الفصل الثاني

%4.13 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الجمعة

الجمعة، 15-01-2021 09:30 م

وزارة التربية: دوام سبت لـ 84 مدرسة خلال الفصل الثاني

120211495050938760720


الوكيل الاخباري - أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات أن قرار عودة التعليم الوجاهي لطلبة المدارس سيشمل كافة مدارس المملكة اعتبارا من 7 شباط المقبل.
اضافة اعلان

وقالت خلال استضافتها ببرنامج ستون دقيقة على شاشة التلفزيون الأردني الجمعة، إنه سيتم تقييم العودة للمدارس يوميا ولمدة أسبوعين ليتم اعادة صفوف أخرى ومن المتوقع أن يعود كافة الطلبة إلى مدارسهم في 7 من آذار المقبل وبأسلوب التناوب.

وأضافت أن هناك شعب صفية مكتظة لا تحقق شرط التباعد البالغ 2 متر، وسيكون هناك تقسيم لنظام التناوب، لمدة 3 أيام بيومين أو يومين على 3 أقسام.

وبينت أن 84 مدرسة سيطبق بها نظام تقسيم دوام الطلبة لثلاثة مجموعات (سبت وثلاثاء، وأحد وأربعاء، واثنين وخميس) وعددها 84 مدرسة.

ولفتت إلى أن عدد المدارس التي تعود للدوام بشكل كامل يبلغ عددها 605 .

وأشارت إلى أن المدارس التي ستعود للدوام بالتناوب على نظام المجموعتين ويبلغ عددها 1152 مدرسة، حيث يتراوح عدد الطلبة في الشعبة الواحدة بين 15 إلى 30 طالباً.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202015144012773250878

وفاة عامل وافد بصعقة كهربائية في الكرك

120211210304994140463

تدهور مركبة داخل البحر الميت - صورة

1202114165610876572039

%4.13 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الجمعة

1120203012156262050428

الأردن يدين حادثة إطلاق طائرات مفخخة باتجاه السعودية

401062_1_1610728150

وفاة طفلة إثر حريق منزل بعمان

6202013193524461654120

تطورات فتح صالات الاعراس وتقديم الاراجيل بالمقاهي

أخبار متعلقة
120215134141442536759

قرار عاجل من وزير التربية بشأن طلبة المدارس

12021122103835690782

بدء العد التنازلي لانتهاء الحظر الشامل

12021412118859387722

هل ستلغي الحكومة قرار الحظر الشامل ؟

12202026113048717396247

محددات إلغاء الحظر الشامل في المملكة

وزارة التربية والتعليم

توضيح من التربية بشأن الامتحانات

1220202152226342534523

تفاصيل جديدة حول وفاة الممرض علي البطاينة