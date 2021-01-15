وزارة التربية: دوام سبت لـ 84 مدرسة خلال الفصل الثاني

الوكيل الاخباري -

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أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات أن قرار عودة التعليم الوجاهي لطلبة المدارس سيشمل كافة مدارس المملكة اعتبارا من 7 شباط المقبل.وقالت خلال استضافتها ببرنامج ستون دقيقة على شاشة التلفزيون الأردني الجمعة، إنه سيتم تقييم العودة للمدارس يوميا ولمدة أسبوعين ليتم اعادة صفوف أخرى ومن المتوقع أن يعود كافة الطلبة إلى مدارسهم في 7 من آذار المقبل وبأسلوب التناوب.وأضافت أن هناك شعب صفية مكتظة لا تحقق شرط التباعد البالغ 2 متر، وسيكون هناك تقسيم لنظام التناوب، لمدة 3 أيام بيومين أو يومين على 3 أقسام.وبينت أن 84 مدرسة سيطبق بها نظام تقسيم دوام الطلبة لثلاثة مجموعات (سبت وثلاثاء، وأحد وأربعاء، واثنين وخميس) وعددها 84 مدرسة.ولفتت إلى أن عدد المدارس التي تعود للدوام بشكل كامل يبلغ عددها 605 .وأشارت إلى أن المدارس التي ستعود للدوام بالتناوب على نظام المجموعتين ويبلغ عددها 1152 مدرسة، حيث يتراوح عدد الطلبة في الشعبة الواحدة بين 15 إلى 30 طالباً.