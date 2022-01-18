وزارة التربية : دوام يوم السبت خلال الفصل الثاني

الوكيل الاخباري - قالت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات إن الوزارة تنوي من ضمن خطتها الموضوعة للفصل الثاني أن يتم اقرار دوام الطلبة 6 أيام سبت لإكمال الأيام الدراسية وستكون مع نهاية شهري أيار- وحزيران.
وأشارت قبيلات، عبر قناة المملكة إلى أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من الصف الأول حتى الصف الأول ثانوي ستكون في 18 حزيران/يونيو 2022 تقريبا.
وقالت إن الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية ستتبع نظام العمل المرن.
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