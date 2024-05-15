وزارة التربية: رفع قيمة الدعم المقدم للوجبة الغذائية المدرسية إلى 4.5 مليون دينار

الوكيل الاخباري-

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قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نواف العجارمة، إن الوزارة سترفع قيمة الدعم المقدم للوجبة الغذائية المدرسية إلى 4.5 مليون دينار مع بداية العام الدراسي المقبل.جاء ذلك خلال تفقده المطبخ الإنتاجي في جمعية النوايا الطيبة الخيرية، ومدرسة حي المداحلة الثانوية للبنات، للاطلاع على سير عملية إعداد وجبات الطعام ومراحل إعداد الفواكه قبل توزيعها على المدارس.وأضاف العجارمة إن الوزارة وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، والجمعية الملكية للتوعية الصحية، تنفذ أنشطة التغذية المدرسية لتقديم الدعم الحيوي للأطفال الأردنيين واللاجئين في المدارس الحكومية التابعة للمناطق الأكثر ضعفا في جميع أنحاء الأردن.وبين أن المشروع يهدف إلى تنمية الطلبة جسميا وعقليا ونفسيا واجتماعيا ما يؤثر إيجابا نحو دفعهم للتعلم وحب الاستطلاع التي تعد الأساس في عملية النمو المعرفي، لافتا إلى أن البرنامج الوطني للتغذية المدرسية في الأردن يقدم وجبات مدرسية لـ 520 ألف طالب وطالبة في أغلب مديريات التربية والتعليم ومخيمات اللاجئين.وأوضح أن الوجبة الصحية تتضمن حبة معجنات وحبة خضار وحبة فاكهة في 10 مطابخ إنتاجية لمدة 60 يوما في الفصل الدراسي الواحد في حين يُقدّم نموذج البسكويت بنوعيه؛ المدعم بالفيتامينات والمعادن، والبسكويت عالي البروتين للطلبة على مدار 50 يوما خلال الفصل الدراسي الواحد حسب خطة إجرائية تعمم على المديريات المستهدفة بالمشروع.وأشار العجارمة إلى أن الوجبة توفر فرص عمل للنساء العاملات في هذه المطابخ الإنتاجية لتعبئة الوجبات وغسل الخضار والفواكه، ما يساعد في تعزيز الشراكة المجتمعية وتحسين الوضع المعيشي لهن.