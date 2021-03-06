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السبت، 06-03-2021 09:16 م

وزارة التربية : سنوقف التعليم الوجاهي اذا تطلب الامر

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الوكيل الاخباري - قالت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، السبت، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلبة من الصف الرابع حتى الصف الأول ثانوي 3429 طالبا.
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وأشارت قبيلات في تصريحات لقناة المملكة إلى أن عدد المدارس التي أغلقت وحولت إلى التعليم عن بعد 75 مدرسة، و65 منها ما زالت مغلقة.

وأوضحت أنه إذا تطلب الأمر إيقاف التعليم الوجاهي ستقوم الوزارة بذلك.

وأوضحت أن إصابات السبت كانت 277 إصابة، كان من بينها 84 من الصفوف التي عادت إلى التعليم الوجاهي، وكذلك 139 معلم وإداري.

 




 

 


 

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