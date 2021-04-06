الثلاثاء 06-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بدء التسجيل للعمل بالمشاريع المؤقتة لتأهيل المواقع الأثرية

الاسكتلنديون سيخضعون لاختبار كورونا مرتين أسبوعياً

وزير الصحة : قرارات حكومية مرتقبة

الجامعة الأردنية تستحدث برنامج ماجستير العلاج الرياضي

وزارة التربية : لا اسقاط للعام الدراسي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

وزارة التربية: وزارة الصحة وافقت على عقد الامتحانات البريطانية والأميركية وجاهيا

وزيرا الصناعة والزراعة يؤكدان المحافظة على الاسعار في رمضان

خلية الأزمة: 377 ألفاً و542 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

سطو مسلح على محل صرافة بعمان

الثلاثاء، 06-04-2021 08:38 م

وزارة التربية : لا اسقاط للعام الدراسي

ffff



الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نواف العجارمة، الثلاثاء، أن "خيار التعليم عن بعد الوحيد في العالم في ظل جائحة كورونا"، مشيرا إلى أن "الأصل في التعليم أن يكون وجاهيا لكن لا زال الأردن في ظرف استثنائي".
اضافة اعلان

وكانت وزارة التربية قد أشارت في وقت سابق إلى ان 100 ألف طالب لم ينخرطوا في نظام التعليم عن بعد. العجارمة قال إن هذا العدد من أصل 2.1 مليون طالب في المملكة، بينها 1.6 مليون طالب في المدارس الحكومية، أي أن 2 مليون طالب يتلقون التعليم عن بُعد.

وشدد على رفض الوزارة اسقاط العام الدراسي الحالي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10201919121921296878811

بدء التسجيل للعمل بالمشاريع المؤقتة لتأهيل المواقع الأثرية

وزير

وزير الصحة : قرارات حكومية مرتقبة

3202114181145668726586

الجامعة الأردنية تستحدث برنامج ماجستير العلاج الرياضي

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية: وزارة الصحة وافقت على عقد الامتحانات البريطانية والأميركية وجاهيا

9

وزيرا الصناعة والزراعة يؤكدان المحافظة على الاسعار في رمضان

320212817643172092751

خلية الأزمة: 377 ألفاً و542 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية: وزارة الصحة وافقت على عقد الامتحانات البريطانية والأميركية وجاهيا

320216211828464991144

وزير التربية : تعليق الدوام الوجاهي مرتبط بتطور الحالة الوبائية

320217145937246872348

تعليق الدوام بمبنى التدريب المهني الرئيسي غدا

320218171213455061918

الهياجنة: إغلاق المدارس وحظر الجمع خفضت الإصابات 47%

320219123540161884815

تحذير حكومي لجميع المواطنين بعد ارتفاع الإصابات

3202180151752851205

%16.11 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الثلاثاء