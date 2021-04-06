وزارة التربية : لا اسقاط للعام الدراسي

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نواف العجارمة، الثلاثاء، أن "خيار التعليم عن بعد الوحيد في العالم في ظل جائحة كورونا"، مشيرا إلى أن "الأصل في التعليم أن يكون وجاهيا لكن لا زال الأردن في ظرف استثنائي".وكانت وزارة التربية قد أشارت في وقت سابق إلى ان 100 ألف طالب لم ينخرطوا في نظام التعليم عن بعد. العجارمة قال إن هذا العدد من أصل 2.1 مليون طالب في المملكة، بينها 1.6 مليون طالب في المدارس الحكومية، أي أن 2 مليون طالب يتلقون التعليم عن بُعد.وشدد على رفض الوزارة اسقاط العام الدراسي الحالي.