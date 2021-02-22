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الإثنين، 22-02-2021 11:44 ص

وزارة التربية لـ الوكيل : لا عودة للمدارس قبل تحسن الوضع الوبائي

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قالت الدكتورة نجوى قبيلات الامين العام للشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية والتعليم للوكيل الاخباري ان التقييم للحالة الوبائية داخل المدارس مستمر .

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واكدت قبيلات ان العودة الى تنفيذ خطة التدرج في التعليم الوجاهي توقفت حاليا بعد تقييمات الحالة الوبائية مشيرة الى ان الخطة سيتم العودة اليها فورا بعد تحسن الوضع الوبائي في المملكة .

 

واضافت قبيلات ان الصف العاشر والاول ثانوي وبقرار من رئاسة الوزراء سيتم اعتماد التعلم عن بُعد لسبب مهم وهو عدم تواجد اعداد كبيرة من الطلبة داخل المدرسة واكدت انه اذا ما سمحت رئاسة الوزراء بفتح المزيد من القطاعات سيتم العمل على اعادة هذين الصفين الى التعليم الوجاهي فورا .

 

واكدت قبيلات ان المدارس التي تزيد فيها نسبة الاصابة بفيروس كورونا عن 3 بالمائة يتم اغلاقها لمدة 14 يوماً حيث يتم بشكل يومي اغلاق مدارس . 


 




 

 


 

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