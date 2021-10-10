وزارة التربية لـ الوكيل: مسابقة نظافتنا صحتنا لا تشمل المدارس الخاصة

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد مدير قسم النشاطات التربوية في وزارة التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الشناق، اليوم الأحد أن مسابقة نظافتنا صحتنا لا تشمل المدارس الخاصة.

اضافة اعلان

وقال الشناق بتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن عدم مشاركة المدارس الخاصة مسابقة نظافتنا صحتنا التي اطلقتها وزارة التربية لأنها بالتعاون مع منظمة (GIZ).

وأضاف أن على المدارس الحكومية المشاركة في المسابقة الالتزام بالبروتوكولات الصحية.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

