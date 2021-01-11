وزارة التربية: نتائج تكميلية التوجيهي دقيقة جدا

الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان الاثنين، إن الوزارة تنفذ خطة متكاملة ترتكز على الدقة والمنهجية العالية في تصحيح أوراق امتحان شهادة دراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، وصولا لاستخراج النتائج بدقة تامة، مؤكدا أن "نسبة الخطأ في التصحيح 0%".

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وأضاف القرعان في تصريحات صحافية أن "لجان التصحيح في إدارة الامتحانات التابعة للوزارة شارفت على إنهاء تصحيح بعض أوراق المباحث المتعلقة بامتحان الثانوية العامة في دورته التكميلية.



وبين، أن استخراج النتائج النهائية للطلبة في الامتحان يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين بعد الانتهاء من تصحيح الدفاتر، موضحا أن الكوادر المعنية، تقوم بعد الانتهاء من عملية التصحيح بعملية التفتيش والتدقيق والمطابقة لدفاتر الإجابات، وإدخال العلامات، تمهيدا لاستخراج مجموع علامة كل طالب ومعدله النهائي بشكل دقيق يضمن حقوق الطلبة.



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