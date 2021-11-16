الأربعاء 17-11-2021
الوكيل الاخباري

عوجان: جامعة مؤتة تعتز بتفردها بالجناح العسكري

وزير الطاقة يبحث مع نقابة المهندسين مجالات التعاون

جلسة تثقيفية عن التوعية المرورية بالكورة

وزارة التربية : نسبة الإصابات التراكمية بكورونا في قطاع التعليم المدرسي 1.7%

الاحتفال باليوم العالمي للسكري في المكتبة الوطنية

بيئة اربد تنفذ يوماً توعوياً في مدرسة زحر الأساسية

2.5 مليار قروض البنوك الأردنية في فلسطين

قلق أممي بشأن أوضاع ومعاملة المهاجرين على حدود بيلاروسيا وبولندا

بحث التعاون بين جامعة اليرموك وميرسي كور في التعليم الدامج

الحكومة : الأردن لا يتجه نحو الإغلاق

الثلاثاء، 16-11-2021 10:42 م

وزارة التربية : نسبة الإصابات التراكمية بكورونا في قطاع التعليم المدرسي 1.7%

مدرسة


الوكيل الاخباري - أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية والمالية نجوى قبيلات، أن التعليم الوجاهي مستمر، لكن المطلوب مزيد من الحيطة والحذر والالتزام بالبروتوكول الصحي والمحافظة على الكمامة وتشجيع أولياء الأمور والطلبة على تلقي المطعوم حماية لهم.

وأشارت الى أن الوزارة ترصد الإصابات يوميا وتتابع مع وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات كل ما يتعلق بالوضع انطلاقاً من حرصها على الاهتمام بصحة وسلامة الطلبة.

وقالت قبيلات في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن نسبة الإصابة بفيروس كورونا النشطة الآن في قطاع التعليم تبلغ 0.5 بالمئة من العدد الكلي للطلبة والعاملين في قطاع التعليم، مضيفة ان 178 شعبة صفية ما تزال تتلقى تعليمها عن بعد حتى الآن من أصل 1011 شعبة صفية كان تم تعليق دوامها الوجاهي والتحول الى التعليم عن بعد منذ بداية أيلول الماضي.

وكشفت قبيلات عن أن النسبة التراكمية للإصابات بالفيروس في قطاع التعليم المدرسي منذ عودة التعليم الوجاهي ولغاية اليوم بلغت 1.7 بالمئة، مشيرةً إلى أن متوسط الإصابات اليومي ارتفع عما كان عليه مطلع الفصل الدراسي وهو ما يضاعف الدور المطلوب من الجميع، فالمسؤولية مشتركة والأمر يتطلب مزيدا من الحرص ومضاعفة الجهود للحد من انتشار العدوى.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202111222334876828468

عوجان: جامعة مؤتة تعتز بتفردها بالجناح العسكري

w

وزير الطاقة يبحث مع نقابة المهندسين مجالات التعاون

11202111192622739024108

جلسة تثقيفية عن التوعية المرورية بالكورة

d

الاحتفال باليوم العالمي للسكري في المكتبة الوطنية

w

بيئة اربد تنفذ يوماً توعوياً في مدرسة زحر الأساسية

11202114185822253630080

بحث التعاون بين جامعة اليرموك وميرسي كور في التعليم الدامج

أخبار متعلقة
فلوس 1

التربية تنتظر قوائم معلمي مدارس السوريين لصرف رواتب شهر تشرين الأول

طفلة 5

أولياء أمور يشتكون من قرار تقديم موعد الامتحانات النهائية

طلبة 5

التربية : إجراءات احترازية مع زيادة إصابات كورونا في المدارس

طلبة خاص 2

التربية توجه دعوة لأولياء أمور مواليد 2016

1120213175842915290519

التربية تفتح باب التسجيل لـ التعليم الإضافي - وثيقة

التربية والتعليم

التربية تعمم حول امتحانات رتب المعلمين