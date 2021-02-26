وزارة التربية والتعليم : انتخابات مجالس حقق تنطلق غداً في جميع المديريات

الوكيل الاخباري - نشرت وزارة التربية والتعليم عبر تويتر " الأعزَّاء فُرسان "حَقِّقْ ، تنعقد انتخابات مجالس حَقِّق يوم غدٍ السَّبت (27) شباط ما بين السَّاعة 9:00 صباحًا والسَّاعة الواحدة 13:00 ظهرًا، سيكون الاقتراع عن بُعد " .

اضافة اعلان







* يُرجى الالتزام بـ

مرفق فيديو توضيحي لعملية الاقتراع 👇🏼 علمًا بأن محافظات (جرش والطفيلة والعقبة) تأهَّل مرشَّحوها بالتزكية ولن تخضع للاقتراع.* يُرجى الالتزام بـ #تعليمات_الانتخاب التي تظهر عند بدء عملية الاقتراع.مرفق فيديو توضيحي لعملية الاقتراع 👇🏼 pic.twitter.com/dBosQlWouq February 26, 2021



