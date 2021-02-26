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الجمعة، 26-02-2021 02:28 م

وزارة التربية والتعليم : انتخابات مجالس حقق تنطلق غداً في جميع المديريات

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية


الوكيل الاخباري - نشرت وزارة التربية والتعليم عبر تويتر " الأعزَّاء فُرسان "حَقِّقْ ، تنعقد انتخابات مجالس حَقِّق يوم غدٍ السَّبت (27) شباط ما بين السَّاعة 9:00 صباحًا والسَّاعة الواحدة 13:00 ظهرًا، سيكون الاقتراع عن بُعد " . 

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