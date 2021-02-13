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السبت، 13-02-2021 05:33 م

وزارة التربية والتعليم تحتفل بيوم الشجرة

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - احتفلت وزارة التربية والتعليم اليوم السبت، في حديقة مدرسة أم جوزة الثانوية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط بيوم الشجرة.
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وقال مدير إدارة النشاطات التربوية في الوزارة الدكتور عبدالسلام الشناق، إن الاحتفال بيوم الشجرة هذا العام يتزامن مع الاحتفالات الوطنية بمئوية الدولة الأردنية التي تحييها الأسرة التربوية على امتداد أرض الوطن بكل معاني الاعتزاز والتقدير. وأشار إلى أن الاهتمام بالشجرة جاء باعتبارها رمزًا للارتباط بالأرض ومصدرا من مصادر الطاقة والغذاء، داعيا إلى الاهتمام بالشجرة وزيادة رقعة المساحات الخضراء في المملكة ولا سيما في حدائق مدارسنا وساحاتها.

وأكد ضرورة الاعتناء بالأشجار والمساحات الخضراء والعمل على التوسع به لما تضفيه من منظر جمالي، ولدورها في المحافظة على الغطاء النباتي والبيئة كونها رمزا للخير والعطاء والانتماء للوطن العزيز، مشيدا بالجهود التي تبذلها المدارس لتحقيق هذه الغاية.

 




 

 


 

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