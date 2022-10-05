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الأربعاء، 05-10-2022 02:10 م

وزارة التربية والتعليم تحتفي بيوم المعلم

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الوكيل الإخباري- كرمت وزارة التربية والتعليم خلال الحفل السنوي الذي نظمته اليوم الأربعاء بمناسبة يوم المعلم في مدرسة كنجز أكاديمي، نخبة من المعلمات والمعلمين في مختلف مديريات التربية والتعليم بالمملكة.

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وهنأ أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة؛ مندوبا عن الوزير الدكتور وجيه عويس، المعلمين العاملين والمتقاعدين في يومهم، معربا عن اعتزاز الجميع بالمعلم الأردني لدوره الكبير في بناء الأجيال المؤهلة والمدربة التي تنهض بعملية التطوير والتحديث في مسيرتنا الأردنية، ومساهمته بالنهضة التعليمية في الدول العربية الشقيقة.


وأعلن عن زيادة منح الطلبة أبناء المعلمين بنحو 550 مقعدا إضافيا في الجامعات الأردنية؛ تكريما من الوزارة للمعلمين.


واستذكر العجارمة بهذه المناسبة الراحلين الأوائل من المعلمين الذين ما زالوا بيننا لإسهاماتهم في بناء ونهضة الدولة الأردنية.


وعرض خلال الحفل فيديو تحدث عن رسالة المعلم، ومشهد مسرحي بعنوان الباب العالي، وفقرة شعرية قدمها الشاعر النبطي حذيفة العمارين، وفقرة موسيقية قدمتها طالبات مدرسة الأميرة رحمة.


وفي نهاية الحفل، سلم الدكتور العجارمة الدروع للمعلمين والمعلمات المكرمين، والجهات الداعمة للاحتفالية.

 




 

 


 

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