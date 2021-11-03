وزارة التربية والتعليم تدرس تمديد العام الدراسي الحالي

الوكيل الإخباري - قالت الأمينة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات، الأربعاء، إن الوزارة تجري مشاورات مع وزارة الصحة وخلية أزمة كورونا وممثلين عن المجتمع المحلي لتمديد العام الدراسي للعام الحالي.

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وقال مصدر في وزارة التربية والتعليم لـ "المملكة"، إن "العمل جار لدراسة قرار مع وزارة الصحة وخلية الأزمة في ظل تزايد حالات الإصابة بكورونا في المدارس ودخول موسم الشتاء وتعويض النقص في الفصل الدراسي المقبل".



وأوضح المصدر إلى "قرار مرتقب من الوزارة، بشأن تعديلات على دوام العام الدراسي الحالي، ومن المتوقع أن تقر لجنة التخطيط الموسعة تقديم امتحانات الفصل الدراسي الأول إلى شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، وزيادة عدد أيام الدوام في الفصل الدراسي الثاني".



قبيلات بينت، خلال مناقشة اللجنة الإدارية في مجلس النواب برئاسة النائب علي الطراونة التشكيلات الإدارية الأخيرة في وزارة التربية والتعليم بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أن التشكيلات الإدارية تتم بعد التقدم للشاغر وتقوم لجنة التشكيلات بالاختيار بعد الامتحانات والمقابلة لكل موقع بكل كفاءة وحيادية.



وأشارت قبيلات إلى أن "الأقدمية وسنوات الخدمة ليست المعيار الوحيد لتسلم الموقع، وهناك معايير أخرى، حيث إن الأقدمية ليست شرطا بأن يكون الشخص مؤهلا لقيادة فريق أو إدارة".



"طلبنا بعض التخصصات لغايات التعيين من التخصصات الراكدة لتحريك الدور في ديوان الخدمة المدنية والتي لم تطلب من سنين مثل الإرشاد، الرياضة، الفن، المهني، و معلم اجتماعيات"، بحسب قبيلات.

