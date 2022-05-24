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الثلاثاء، 24-05-2022 02:00 م

وزارة التربية والتعليم تعلن حاجتها لـ10 آلاف معلم

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الوكيل الإخباري - قال وزير التربية والتعليم وجيه عويس إن الوزارة لديها 4 آلاف شاغر للمعلمين، لكن الوزارة بحاجة إلى 10 آلاف معلم.

وأضاف عويس خلال اجتماع للجنة التعليم والشباب النيابية، اليوم الثلاثاء، أن النقطة الأهم لدى الوزارة هي تدريب وتأهيل المعلمين.

وتابع أن الوزارة ستطبق قوانين التوجيهي التركي على التوجيهي السوداني والمصري بعد إقبال الطلبة عليهما للحصول على شهادة الثانونية منهما.

وعن المدارس في الأردن، أشار إلى وجود 700 مدرسة مستأجرة، لافتا النظر إلى أن معظم المدارس لا تناسب البيئة التعليمية.

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