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الثلاثاء، 14-12-2021 03:13 م

وزارة التربية والتعليم تعمم على الطلبة واولياء امورهم

وزارة التربية والتعليم



الوكيل الاخباري - أكد مدير مديرية الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة ان الوزارة اناطت الصلاحيات كاملة لمدراء المدارس بكيفية التعويض المناسبة للطلبة الذين لا يمتلكون الاجهزة الذكية او متطلبات التعليم عن بعد خلال تنفيذ خطة الفاقد التعليمي للمحتوى الدراسي للفصل الاول والذي تم ارجاؤه الى بداية الفصل الثاني.

وأشار كنانة في تصريحات صحفية الى أن الوزارة عممت على الطلبة واولياء امورهم بالاحتفاظ بالكتب المدرسية في سبيل متابعة الدروس التي تم نقلها للفصل الدراسي الثاني.

وأوضح كنانة ان الوزارة عازمة على تنفيذ برنامج المتحوى التعليمي ولجميع المباحث الدراسية والصفوف في سبيل الالمام بالمتحوى التعليمي كما هو مدروج بخطة الوزارة.

واشار الى آلية سير الاختبارات الفصلية والتي تسير وفق المخطط لها، حيث تبدأ العطلة المدرسية في 26 كانون الاول الجاري ولغاية صباح الاول من شباط المقبل. ووجه كنانة دعوة لجميع الطلبة باتباع الاجراءات الاحترازية والتي من شأنها أن تحافظ على سلامة الطلبة والكوادر التربوية من الاصابة بفايروس كورونا.

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