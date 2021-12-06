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الإثنين، 06-12-2021 07:41 م

وزارة التربية والتعليم تعمم على المدارس بشأن دوام الصفوف الثلاثة الاولى

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أكدت وزارة التربية والتعليم، دوام طلبة الصفوف من الثلاثة الأولى ورياض الأطفال سيستمر حتى نهاية الامتحانات المدرسية.

وعممت الوزارة على مدارس المملكة بأن يكون دوام طلبة هذه الصفوف خلال أيام الامتحانات المدرسية النهائية كالمعتاد وفق البرنامج المدرسي على ان يستغل الدوام في اعطاء المواد الأساسية لتعويض الفاقد.

وقال مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في الوزارة الدكتور محمد كنانة إن هذا الإجراء معمول به في المدارس منذ سنوات عديدة وليس بجديد، حيث أن طلاب الصفوف الثلاثة الأولى لا يخضعون للاختبارات النهائية كطلبة الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر كونهم يخضعون إلى 4 فترات تقويمية تعتمد على الورقة والقلم والتقويم الادائي نسبة كل منها 25 بالمئة.

وأضاف  أن طلبة الصفوف الثلاثة الأولى ورياض الأطفال سيستمر دوامهم المدرسي حتى آخر يوم في الامتحانات النهائية، مشيراً إلى أن الامتحانات في جميع مدارس المملكة ستبدأ يوم الاربعاء المقبل الثامن من الشهر الحالي .

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