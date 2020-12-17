وزارة التربية والتعليم توجه رسائل بشأن الامتحانات

الوكيل الاخباري -

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وجهت وزارة التربية والتعليم عددا من الرسائل والإرشادات للمتقدمين للامتحان التكميلي، حرصاً منها على سلامة سير امتحاناتهم، أبرزها الحضور إلى قاعة الامتحان قبل ساعة من بدء الامتحان، وإحضار بطاقة الأحوال المدنية للطلبة الأردنيين وجواز السفر لغير الأردنيين، والبطاقة الأمنية للطلبة السوريين الذين لا يحملون جواز سفر، يوميا عند تقديم الامتحانوعدم اصطحاب أي من (أجهزة الهواتف الخلوية، الساعات الإلكترونية، والأقلام بأنواعها) إلى قاعة الامتحان، والتأكيد على ترك كل ما يتعلّق بالامتحان كالملصقات وقصاصات الورق وغيرها خارج قاعة الامتحان، والتأكد من برنامج الامتحان والمواد المقررة، والوقت المحدد لكل امتحان، والالتزام بالتعليمات الناظمة للامتحان.