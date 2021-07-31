وزارة التربية : ورشة للتربويين - رابط

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم، السبت عبر صفحتها الرسمية على " الفيسبوك" ، إعلانا للتربويين جاء من خلاله :
التَّربويون الكرام
الرَّاغبون بالتَّقدُّم لـ جائزة خليفة_التربوية Khalifa Award for Education
ندعوكم لحضور ورشة العمل التطبيقية في مجال
(المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة على مستوى الدولة والوطن العربي)
والمقررة يوم الثلاثاء 3 آب/أغسطس 2021،
الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت عمَّان،..
علمًا بأنه سيتم إصدار شهادات حضور من خلال البريد الالكتروني.
للتسجيل اضغط الرابط :
https://us06web.zoom.us/.../reg.../WN_bbl9shD7QEiD3SjunD9aow