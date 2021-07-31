وزارة التربية : ورشة للتربويين - رابط

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم، السبت عبر صفحتها الرسمية على " الفيسبوك" ، إعلانا للتربويين جاء من خلاله :

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التَّربويون الكرام

الرَّاغبون بالتَّقدُّم لـ جائزة خليفة_التربوية Khalifa Award for Education

ندعوكم لحضور ورشة العمل التطبيقية في مجال

(المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة على مستوى الدولة والوطن العربي)

والمقررة يوم الثلاثاء 3 آب/أغسطس 2021،

الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت عمَّان،..

علمًا بأنه سيتم إصدار شهادات حضور من خلال البريد الالكتروني.

للتسجيل اضغط ‏الرابط :

‏https://us06web.zoom.us/.../reg.../WN_bbl9shD7QEiD3SjunD9aow