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الأربعاء، 10-02-2021 11:19 م

وزارة التربية : وقف دفع مخصصات المراقبين إذا توقف التعليم الوجاهي

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - قالت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية الدكتورة نجوى قبيلات إن دفع المخصصات للمراقبين الصحيين على المدارس سيتوقف إذا صدر قرار بالتحول للتعليم عن بعد.
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وبينت، في حديث للتلفزيون الأردني، أن الوزارة تقوم يوميا بتقييم التزام المدارس بشروط السلامة العامة إلى خمس خانات، (ضعيف جدا، ضعيف، متوسط، مرتفع، ومرتفع جدا)، حيث تعطى المدرسة إيعازا بتصويب أوضاعها إذا وصلت لمستوى ضعيف فما دون، ليصدر قرار بإغلاقها نهائيا إذا تكرر الأمر.

وأكدت أن مهمة المندوب الصحي مراقبة درجة التزام المدارس بالاشتراطات الصحية، وإرسال التقارير المسجلة الى مشرف مسؤول يتلقى التقرير ليتم إيعاز المدرسة بالتصويب في حال كان هناك مخالفات، وفي حال عدم التصويب يتم إرسال التقرير إلى غرفة السيطرة في وزارة العمل التي تبعث مفتشين لهذه المدارس، وفي حال تكررت هذه الملحوظة، تنقل لغرفة عمليات التربية، ليتخذ الوزير قرار باغلاق المدرسة نهائيا.

وأشارت إلى أنه تطبيق البروتوكول الصحي يتم بالايعاز لجميع المدارس التي ظهرت بها الإصابات بفحص المخالط اللصيق للمصاب.

 




 

 


 

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