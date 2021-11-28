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الأحد، 28-11-2021 10:57 م

وزارة التربية : يجب على الأهالي التوجه إلى تطعيم أبنائهم الطلاب

مدرسة


الوكيل الاخباري - قال د. نواف العجارمة امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية ان ارتفاع الإصابات غير مقلق بالنسبة لعدد الطلاب الكلي الذي يتجاوز المليونين طالب تقريبا . 

واضاف انه على الجميع الالتزام بالبروتوكولات الصحية من أجل الاستمرار في التعليم الوجاهي . 

وقال ان التعليم عن بعد هو جزء من التعليم الوجاهي ولن يكون هناك عودة الى التعليم عن بعد ان لم يكن هناك خطر على صحة الطلاب ويجب على الأهالي التوجه إلى تطعيم أبنائهم الطلاب ولن يكون هناك توجه لتطعيم الطلاب اجباريا.

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