وزارة التربية: 11% من طلبة المدارس تلقوا لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة، أن مديريات التربية أطلقت مبادرة لأخذ موافقات أولياء الأمور لتلقي أبنائهم اللقاح، وأسفر ذلك عن تطعيم 2168 طالبا وطالبة من خلال هذه المبادرة، لترتفع نسبة متلقي اللقاح من الطلبة إلى 11%.

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وقال إن الوزارة مستمر بالتنسيق مع وزارة الصحة بهذه الحملة بعد أخذ موافقات أولياء الأمور، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت تلمس تجاوبا كبيرا من أولياء أمور الطلبة لتلقي أبنائهم مطاعيم كورونا.



وأضاف أن هذا العدد هو نتاج حملة لمدة 3 أيام وفي عدد محدود من المديريات، مؤكدا استئناف الحملة بعد الامتحانات للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلبة وأخذ موافقات أولياء أمورهم.



وبين أن التربية تستهدف إعطاء اللقاح لجميع الطلبة الذين فوق السن المسموح به بتلقي اللقاح.

