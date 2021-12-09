الخميس 09-12-2021
الوكيل الاخباري

الدوريات الخارجية: جميع طرق المملكة سالكة

الصحة: لم يعد هناك متّسع من الوقت.. خذوا المطاعيم

المستثمرين في قطاع الإسكان: المواطن غير قادر على شراء شقة

وفاتان بحادثي سير في الطفيلة والبلقاء

وفيات الخميس 9-12-2021

وزارة الطاقة الامريكية تدعم فكرة مشروع لطالب أردني

تحذير من ركود قطاع الإسكان وسعر الشقة يصل لـ 40 ألف دينار

قوة الرياح تتسبب بسقوط أشجار في إربد

وزارة التربية: 11% من طلبة المدارس تلقوا لقاح كورونا

ارتفاع حالات كورونا النشطة في المملكة

الخميس، 09-12-2021 09:05 ص

وزارة التربية: 11% من طلبة المدارس تلقوا لقاح كورونا

طلبة مع لوغو


الوكيل الإخباري - أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة، أن مديريات التربية أطلقت مبادرة لأخذ موافقات أولياء الأمور لتلقي أبنائهم اللقاح، وأسفر ذلك عن تطعيم 2168 طالبا وطالبة من خلال هذه المبادرة، لترتفع نسبة متلقي اللقاح من الطلبة إلى 11%.

اضافة اعلان


وقال إن الوزارة مستمر بالتنسيق مع وزارة الصحة بهذه الحملة بعد أخذ موافقات أولياء الأمور، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت تلمس تجاوبا كبيرا من أولياء أمور الطلبة لتلقي أبنائهم مطاعيم كورونا.


وأضاف أن هذا العدد هو نتاج حملة لمدة 3 أيام وفي عدد محدود من المديريات، مؤكدا استئناف الحملة بعد الامتحانات للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلبة وأخذ موافقات أولياء أمورهم.


وبين أن التربية تستهدف إعطاء اللقاح لجميع الطلبة الذين فوق السن المسموح به بتلقي اللقاح.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
البلد

المستثمرين في قطاع الإسكان: المواطن غير قادر على شراء شقة

يحيى

طالب أردني يحصل على دعم بقيمة مليون دولار

407974

قوة الرياح تتسبب بسقوط أشجار في إربد

0L5A1599 - Copy

ارتفاع حالات كورونا النشطة في المملكة

فيلم

مخرج فيلم أميرة : وقف عرض الفيلم حتى يشاهده الأسرى وعائلاتهم

ابره

مراكز إعطاء لقاح كورونا الخميس

أخبار متعلقة
الصحة

تلقي أكثر من 8 ملايين جرعة لقاح كورونا في الأردن

إدارة الأزمات

إدارة الأزمات تدعو طلبة المدارس لتلقي لقاح كورونا

لقاح 3

ثلث أولياء أمور طلبة مدارس يرغبون بإعطاء أبنائهم اللقاح

6192a42f28bcd

جرش: %40 من الفئة المستهدفة تلقوا جرعتي لقاح كورونا

d0cb0d85-3229-4843-821a-aa79c18e2f72

650 ألف شخص يسمح لهم بتلقي الجرعة الثالثة في المملكة

الصحة

إعطاء أكثر من 83 ألف جرعة من لقاح كورونا في الأردن