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الثلاثاء، 23-02-2021 03:27 م

وزارة التربية: 19 وفاة لمعلمين وعاملين بكورونا

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الوكيل الاخباري - بلغ عدد وفيات فيروس كورونا المستجد بين معلمين وعاملين في وزارة التربية والتعليم، 19 شخصا منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد في الأردن وحتى أمس الاثنين، بحسب الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبدالغفور القرعان لـ "المملكة" الثلاثاء.
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وسجّل الأردن منذ بداية جائحة كوفيد-19 في شهر آذار/ مارس من العام الماضي، وحتى أمس الاثنين، 368278 إصابة، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 4570 وفاة.

القرعان، قال لـ "المملكة"، في وقت سابق الثلاثاء. إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين طلبة ومعلمين وعاملين في المدارس، بلغ 1728 إصابة منذ بدء الفصل الدراسي الثاني وحتى أمس الاثنين.

وأضاف أن "الإصابات توزعت على 666 إصابة بين الطلبة و870 بين المعلمين و192 الإداريين"، موضحا أن "الإصابات أحصيت بعد عودة التعليم الوجاهي للصفوف الثلاث الأولى ورياض الأطفال ولطلبة الثانوية العامة "التوجيهي"، في 7 شباط/فبراير الحالي". 

وأشار إلى تحويل 32 مدرسة وروضتين و134 شعبة إلى نظام التعليم عن بعد، إلى حين تصويب أوضاعها، بعد حصولها على "تقييم ضعيف أو ضعيف جدا" في البروتوكول الصحي الذي أعدته وزارة التربية لعودة آمنة ومتدرجة للطلبة للتعليم الوجاهي لجميع المدارس الحكومية والخاصة.

 




 

 


 

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