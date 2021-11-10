وزارة التربية : 60 تربويا باركوا هذا القرار

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد مساعفة ان قرار وزارة التربية بتقديم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول في جميع مدارس المملكة لم يكن قرارا اعتباطيا فرديا وإنما قرار تنسيقي مدروس من خلال دراسة الواقع.



وبين في تصريحات صحفية اليوم ان القرار جاء بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة واللجنة الوطنية للأوبئة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وبشكل تشاركي وليس فردي.



وبين أن القرار اتخذ ضمن اجتماع موسع ضم لجنة التخطيط في وزارة التربية وحضور وزير التربية والتعليم، والأمناء العامين وجميع مدراء الإدارات ومدراء التربية، أي أن أكثر من 60 تربويا "باركوا القرار".



ولفت المساعفة إلى أن قرار تقديم الامتحانات "قرار حكيم وله مبررات توازي بين مصلحة الطالب وتعليمه".

اضافة اعلان