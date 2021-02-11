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الخميس، 11-02-2021 07:17 م

وزارة التربية: 74 إصابة كورونا لطلبة ومعلمين

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة التربية والتعليم إن اليوم الدراسي  من عودة الطلبة للتَّعليم الوجاهي قد سار لهذا اليوم الخميس الموافق 11 شباط كما هو مخطَّطٌ له بالدوام الوجاهي. 

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وأضافت في تقريرها اليومي بأنه قد راجع المدارس عدد من طلبة الصفين الخامس والثامن لاستلام الكتب المدرسية وفق البرنامج الذي اعدته وزارة التربية والتعليم لهذه الغاية، حيث كانت جميع الكتب متوفرة باستثناء كتابي التاريخ والحاسوب للصف الثامن على أن يتم تسليمها خلال الأسبوع القادم. 

وأشار التقرير أن نسبة الحضور الإجمالية للطلبة في المدارس الحكومية بلغت 84.8% من الفئة المستهدفة من الطلبة في المدارس الحكومية مبيِّنًا أنَّ النسبة التراكمية للطلبة الذين اختار أولياء أمورهم خطِّيًّا التعليم عن بعد 17% من مجموع الطلبة الذين حضروا.


وبيَّنت الوزارة أنَّ درجة الالتزام العامة بالبروتوكول الصحي 97.7%. 


وحول عدد الإصابات والتي بلغت اليوم 74 إصابة أوضح التقرير بأنه لم يلتحق منهم 49 مصابًا إلى الدوام الوجاهي منذ بداية الفصل الدرسي الثاني وأن تلك الإصابات قد توزعت بين 36 معلمًا ومعلمة لم يلتحق 14 منهم بالدوام وثلاثة إداريين كانوا قد التحقوا بالدوام و 35 إصابة لطلبة من الفئة العمرية المستهدفة بالدوام في المرحلة الأولى وفق نتائج فحوصات يوم أمس ولم يلتحق أي منهم بالتعليم الوجاهي منذ بداية الفصل الثاني، مضيفًا أنَّه قد تم تطبيق البروتوكول الصحي بالعزل المنزلي على جميع المصابين وإجراء الفحوصات للمخالطين اللصيقين.  


وأكَّدت وزارة التربية أنها تابعت اليوم جميع الملاحظات والشكاوى الواردة لغرفة العمليات مع المدارس المخالفة من أجل تصويب الأوضاع واتخاذ الإجراءات بحق المدارس التي لا تصوِّب المخالفات.


 

 


 




 

 


 

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