وزارة التعليم العالي: إطلاق برنامج لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة

الوكيل الإخباري - أطلقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برنامج إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، وديوان الخدمة المدنية، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وفق وزارة التعليم العالي الخميس.

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وسيتم تقديم البرنامج في كل من الجامعة الأردنية، وجامعة اليرموك، والجامعة الهاشمية، بحسب الوزارة التي قالت، إن هذه الجامعات "ستنضم إلى البرنامج الذي أطلق تجريبياً في جامعة مؤتة لإعداد طلبة الجامعات الراغبين في اتخاذ التعليم مهنة لهم، لكي يصبحوا تربويين مؤهلين ومجهزين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتقديم تجربة تعليمية عالية الجودة لطلبتهم".



وقالت، إن "الدبلوم المهني للخريجين الذكور والإناث من التخصصات ذات العلاقة، ممّن يطمحون إلى تدريس الصفوف من الرابع إلى العاشر سيتيح رفد دراساتهم الخاصة بنيل المؤهل المهني في المبحث التدريسي بمهارات حول طرق التدريس التفاعلية، والإدارة الفاعلة للغرف الصفية، وقضايا متنوعة مثل المساواة بين الجنسين ودمج الطلبة ذوي الإعاقة، والوعي البيئي".



ورأت الوزارة أن "من شأن هذه البرامج أن تمنح المعلمين والمعلمات الأدوات والثقة المطلوبة لجعل صفوفهم أكثر تفاعلاً، كما سيكون لها تأثير إيجابي على الطلبة".



وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي، محمد أبو قديس أشاد بـ "حسن التنسيق والتواصل المستمر بين جميع الشركاء وأصحاب العلاقة، والالتزام بتنفيذ البرنامج" معبراً عن "امتنانه وشكره للوكالة الأميركية للتنمية الدولية على دعمهم وتنفيذهم لهذا البرنامج، وعلى دورهم المتميز في دعم قطاع التعليم في الأردن".



مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية شيري كارلين قالت: "تلتزم الولايات المتحدة بالاستثمار في الإمكانات الهائلة لمعلمي ومعلمات المستقبل في الأردن. ونحن فخورون بشراكتنا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الرسمية الأردنية؛ من أجل تدريب المعلمين في جميع أنحاء المملكة ليدخلوا الصفوف الدراسية مسلّحين بأكثر المهارات إبداعاً وتقدماً".



ومع توسعة هذه البرامج لإعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة واعتمادها في 4 جامعات في مختلف أنحاء الأردن، "سيكتسب المزيد من معلمي المستقبل مهارات بالغة الأهمية، وسيكونون قادرين على توفير تعليم ذي جودة للطلبة في المناطق الريفية والحضرية من خلفيات اجتماعية واقتصادية متنوعة" على ما ذكرت وزارة التعليم العالي.



وتقدم الحكومة الأميركية من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية منذ 70 عاماً، مساعدات خارجية من الشعب الأميركي لدعم الأردن، وفق الوزارة.

