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الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية في قصر الحسينية

الأربعاء، 26-10-2022 11:25 م

وزارة التعليم العالي تنعى شهداء علم جامعة الزرقاء - اسماء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  نعت أسرة وزارة التعليم العالي مساء اليوم الأربعاء، شهداء جامعة الزرقاء الخاصة الذين قضوا في حادث سير

وتاليا نص نعي الوزارة الذي نشرته على صفحتها على الفيسبوك :

"ببالغ الحزن وعظيم الأسى مع التسليم بقضاء الله تعالى وقدره ينعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ رئيس مجلس التعليم العالي الأستاذ الدكتور وجيه عويس وأمين عام الوزارة الأستاذ الدكتور مأمون الدبعي وأسرة الوزارة شهداء العلم طلبة جامعة الزرقاء الخاصة كل من : 

الطالب عبدالرحمن محمد أسعد دواسه

الطالبة وعد محمود يحيى صالح

الطالبة آية مهند حسني ياسين

الذين انتقلوا إلى رحمه الله تعالى اليوم الأربعاء الموافق 26 / 10 / 2022 إثر حادث سير مؤسف سائلين الله العلي القدير أن يتغمدهم جميعاً بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم وجميع أحبتهم جميل الصبر والسلوان، كما يتمنون لجميع المصابين السلامة والشفاء التام والعاجل والعودة إلى عائلاتهم قريباً."

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