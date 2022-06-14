الثلاثاء 14-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزارة التنمية: تغليظ عقوبات التسول يسهم بالحد من أعداد المتسولين

الديوان الملكي السعودي: الملك عبدالله الثاني يشارك بقمة مشتركة دعا إليها الملك سلمان بمشاركة الرئيس الأمريكي

توقع بلوغ معدل التضخم في المملكة 3.8% نهاية العام الحالي

الفنان حسين طبيشات يرقد على سرير الشفاء

إزدياد شكاوى المواطنين من تأخر صرف تعويضات شركات تأمين السيارات

التربية تتراجع عن تصريح الحصص السياسية في الجدول المدرسي

تأجيل اقساط صندوق توفير البريد لشهر حزيران

الفايز: تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ستكون كارثية ولم نشعر بها بعد

وزارة التخطيط: توسعة الصوامع تعزز الأمن الغذائي في المملكة

المياه: ضبط اعتداءات تزود مزارع وبرك وصهاريج في مأدبا

الثلاثاء، 14-06-2022 03:50 م

وزارة التنمية: تغليظ عقوبات التسول يسهم بالحد من أعداد المتسولين

42022262127122397880


الوكيل الاخباري- قال الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس، الثلاثاء، إن تغليظ العقوبات على جرم التسول وفق النص المعدل للمادة (389) من قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022، سيسهم في التقليل من أعداد المتسولين، والحد من آثارها السلبية، حيث ستصبح المادة سارية اعتبارا من الأول من شهر تموز المقبل.اضافة اعلان


وأضاف خريس، أن ارتكاب المتسولين وتكرارهم لجرم التسول، وابتكارهم لأشكال مختلفة وأساليب متنوعة ليخدعوا بها الناس، ويستجدون أموالهم هو السبب الرئيسي لتغليظ العقوبات.

وأوضح، أن عقوبة التسول رفعت لتصل إلى سنة في حدها الأعلى بدلا من 3 أشهر، كما رفعت عقوبة التسخير لتصل إلى سنتين، وتغلظ على المكررين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر إلى سنة، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية.

وأشار إلى أن المادة (389) من قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022، تصف التسول بمن استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام.

كما تشير إلى عرض سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح بذاتها موردا جديا للعيش بقصد التسول، أو استعمال أي وسيلة أخرى مـن وسائل الغش لاستدرار عطف الجمهور، أو جمع الصدقات أو التبرعات الخيرية مهما كان نوعها استنادا إلى ادعاء كاذب.

ودعا خريس، المواطنين إلى عدم الانخداع بمظاهر المتسولين، خاصة أنهم أصبحوا يمتهنون التسول، ويعتمدون عليه في كسب الأموال الكبيرة بكل سهولة ويسر، وحثهم على إنفاق أموالهم على مستحقيها من المحتاجين الحقيقيين.

وأهاب بالمواطنين التوقف عن تقديم أي أموال للمتسولين الذين يحصلون عليها دون وجه حق من خلال ادعاء المرض أو الحاجة، ومساندة جهود الوزارة وشركائها من الأمن العام وأمانة عمان والبلديات من أجل الحد من هذه الظاهرة التي تضر بالمجتمع، وتسيء إلى صورته، والتبليغ عن أي حالات تسول عبر الأرقام التالية: واتساب 0780777660واتساب 0790777660واتساب 0770044033الخط الساخن 0798518274‎.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20210807T202714-1628357234018131800

مذكرة تفاهم لتنظيم مؤتمر حول الفضاء البيئي للبحر الأحمر

32017293123635

الديوان الملكي السعودي: الملك عبدالله الثاني يشارك بقمة مشتركة دعا إليها الملك سلمان بمشاركة الرئيس الأمريكي

البنك المركزي (11)

توقع بلوغ معدل التضخم في المملكة 3.8% نهاية العام الحالي

279216_5_1558427754

الفنان حسين طبيشات يرقد على سرير الشفاء

a8fa53f60e086a8d44c9066ca8e61e17_L

إزدياد شكاوى المواطنين من تأخر صرف تعويضات شركات تأمين السيارات

1655203501635

بحث فرص التدريب والتشغيل بين غرفة صناعة الزرقاء ونقابة المهندسين

أخبار متعلقة
متسولين

ضبط 11 متسولا منهم 7 أحداث في جسر الملك حسين

5202223113535834494520

التنمية : 1586 طفلًا متسولًا خلال العام الحالي

420226233158695509024

اختتام ورشة حول دليل إدارة حماية الأسرة والأحداث

5202230195755267994394

دورة تدريبية في الطفيلة عن الاستماع الفعال

5202226235522148733811

جلسات حوارية في معان عن تمكين المرأة

w

ضبط 1627 متسولًا خلال رمضان وعطلة العيد